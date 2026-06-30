Con Fran Cerúndolo eliminado, otra jornada para el olvido del tenis argentino en Wimbledon.

Francisco Cerúndolo (21° ATP) fue víctima de un batacazo en la segunda jornada de Wimbledon 2026 . Es que el argentino llegaba con la ilusión de llegar lejos en el tercer Grand Slam de la temporada, pero la realidad fue muy diferente. El campeón del ATP 500 de Queen's no hizo pie en su estreno en La Catedral y cayó sin atenuantes frente a Jaume Munar (44°) por 6-1, 6-4 y 6-3.

Desde un primer momento, el español marcó el ritmo del encuentro ante un apagado jugador albiceleste. El dominio del jugador ibérico fue muy abrumador, al punto de que luego del 1-1 inicial acumuló cinco games al hilo, para quedarse con el primer parcial, ganando incluso sus turnos de saque con mucha autoridad.

La tendencia continuó en el segundo set, con el europeo tomando un quiebre de ventaja, aunque esta vez Cerúndolo encendió una luz de esperanza, evitando que su rival se alejara aún más en el marcador. Incluso, a lo largo de toda la manga, dispuso de cinco chances para lograr su primer quiebre en el partido. Sin embargo, no logró concretarlas y Munar dio otro golpe sobre la mesa al quedarse con el segundo capítulo.

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Esta situación hacía preveer que el argentino podía llegar a salir a la tercera manga con otro semblante, intentando poner más en apuros al nacido en Santañí, quien se encargó de pulverizar cualquier intento de remontada con un quiebre tempranero y logró quedarse con un sólido triunfo. Esto, ante un Cerúndolo que no logró imponer condiciones ni aprovechar ninguna de las siete oportunidades de quiebre que generó a lo largo del match.

El resto de los resultados argentinos del segundo día de Wimbledon

El tenis argentino sufrió otra dura derrota en la primera ronda de Wimbledon. Esta vez fue el platense Tomás Etcheverry, quien no pudo superar el debut ante Lorenzo Sonego. El italiano se impuso en un batallado encuentro por 6-4, 6-4, 6-7 (2) y 7-6 (4), clasificándose a la segunda fase del tercer torneo de Grand Slam de la temporada.

Por su parte, Román Burruchaga (Nº 65 ATP) tuvo una correcta primera vez en La Catedral del tenis. El argentino hizo su debut absoluto en el cuadro principal del tercer Grand Slam del calendario y se despidió con un sabor agridulce tras caer con Alex de Miñaur (6º), quinto favorito al título, con parciales de 7-6 (5), 6-1 y 6-0.

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Por último, Mariano Navone debutó en Wimbledon frente a Flavio Cobolli, en lo que era la última presentación de un tenista argentino en la primera ronda. Sin embargo, cuando el encuentro iba 1-6, 7-6 (5) y 3-0 a favor del italiano, el umpire tomó la decisión de suspender el partido por falta de luz natural. El encuentro se estará reanudando mañana, no antes de las 9:30 de Argentina. Es la última esperanza del tenis argentino de contar con un representante en la segunda ronda del certamen.

Por su parte, en el cuadro femenino, Nadia Podoroska, actual 574ª de la WTA, afrontó un compromiso de extrema dificultad ante Marta Kostyuk, 13ª, y se despidió en la primera ronda de Wimbledon, torneo al que accedió al cuadro principal utilizando el ranking protegido. Fue por 6-1 y 6-2 en 55 minutos de juego ante la reciente semifinalista de Roland Garros. Recordemos que en la jornada de ayer, Solana Sierra ganó en su debut y ya está en la segunda ronda donde enfrentará mañana a la estadounidense Coco Gauff (7°) no antes de la 10:10 de nuestro país.