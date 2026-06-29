El italiano número uno del mundo tuvo que trabajar para acceder a la segunda ronda del tercer Major de la temporada.

El sufrido y accidentado debut de Jannik Sinner en Wimbledon y el lunes negro para los argentinos.

El italiano Jannik Sinner tuvo un accidentado debut en Wimbledon , el tercer Grand Slam de la temporada. El número 1 del ranking ATP y vigente campeón del torneo sufrió una impactante caída que encendió las alarmas en la cancha central. Además, necesitó de una exigente remontada en cinco sets para superar al serbio Miomir Kecmanovic (50°) y avanzar a la segunda ronda.

Luego de estar abajo en dos oportunidades, Sinner se impuso por 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2 y 6-3 luego de tres horas y media de batalla, en un encuentro mucho más complicado de lo esperado para el principal favorito al título. El momento más preocupante de la tarde en el All England Club llegó en el tercer parcial. Con el marcador igualado 2-2 y 15-30 a favor de Sinner, el italiano corrió una pelota cerca del fondo de la cancha, perdió el equilibrio sobre el césped y se resbaló de manera aparatosa.

La apertura de piernas provocó un inmediato gesto de dolor del campeón defensor, que quedó tendido sobre la hierba mientras el público contenía la respiración. La jueza descendió rápidamente de su silla para verificar el estado del jugador. Finalmente, Sinner logró reincorporarse y siguió jugando. Las imágenes mostraron al italiano tomándose la zona izquierda de la cadera y moviéndose con algunas molestias, aunque sin necesidad de recibir atención médica prolongada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2071599852299993542&partner=&hide_thread=false La TERRIBLE CAÍDA de Jannik Sinner en Wimbledon.pic.twitter.com/61NR5adD0W — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 29, 2026

La caída no fue el único inconveniente físico que afrontó el líder del ranking. Durante el partido también se observó sangre en una de sus zapatillas blancas, producto de una pequeña herida en un pie, aunque el propio jugador le quitó dramatismo una vez finalizado el partido.

Un lunes para el olvido para los argentinos

De los seis tenistas argentinos que debutaron este lunes en el césped de Wimbledon, solo uno pudo ganar. Quién dio la cara por la delegación argentina fue Solana Sierra (56°) quién derrotó a la húngara Anna Bondar (74ª) antes de imponerse por 6-3, 5-7 y 7-5 y avanzar a segunda ronda. El triunfo de la argentina fue sufrido, ya que tuvo que levantar dos match points, lo que hubiese significado una dura remontada. Ahora, enfrentará Coco Gauff (7°), una de las candidatas al título.

Por su parte, Sebastián Báez se despidió de Wimbledon 2026 tras una batalla agotadora en donde nunca se rindió. El argentino protagonizó una remontada heroica frente al alemán Jan-Lennard Struff en el mítico césped del All England Club, aunque la suerte no terminó de sonreírle y cayó por 6-1, 7-6(4), 4-6, 2-6 y 7-5 en tres horas de juego.

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El debut absoluto en el cuadro principal de Wimbledon no salió de la manera esperada para el argentino Thiago Tirante (55°), quien estuvo errático, chocó ante una gran versión de su rival, el húngaro Fabian Marozsan (53°), al perder por 7-5, 6-3 y 6-4, y cerró su efímera gira sobre césped. Marco Trungelliti, en segunda primera vez en el torneo (primera desde 2021), se despidió en la primera ronda tras caer ante el estadounidense Martin Damm Jr por 7-6(5), 6-7(5), 7-6(2) y 7-6(5).

Camilo Ugo Carabelli se vio obligado a retirarse de su partido de primera ronda contra el español Daniel Mérida, después de sufrir una lesión en el pie que le impidió concluir un encuentro que, hasta ese momento, parecía tener bajo total control. Fue 6-4, 6-3, 2-6, 0-3 y abandono. Por último, Juanma Cerúndolo también perdió en su debut. Fue ante el español Alejandro Davidovich Fokina por un doble 6-4 y 7-6.