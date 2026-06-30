La impresionante estadística que rompió Mbappé con Francia

El delantero del Real Madrid logró un increíble récord en el Mundial 2026, en la goleada frente a Suecia por los 16avos de final.

Francia está sacando chapa de candidato en el Mundial 2026 a base de goleadas arrolladoras en sus partidos, con un Kylian Mbappé imparable, que ya lleva seis goles (misma cantidad que Lionel Messi en el torneo) y que ante Suecia , rompió una impresionante estadística.

El delantero francés superó a dos jugadores históricos de Brasil, como Leônidas y Ronaldo , como los jugadores con más goles en partidos de eliminación directa en el Mundial. Llegó a diez, y los dejo atrás a ambos, que tenían ocho.

Mbappé es la gran figura de una selección llena de estrellas, y en esta Copa del Mundo está sacando a relucir todas sus habilidades. Ante Suecia, marcó un doblete para que Francia clasifique a los octavos de final , donde enfrentará a Paraguay, que viene de dar la sorpresa contra Alemania.

RÉCORD HISTÓRICO KYLIAN MBAPPÉ supera a Leônidas y a Ronaldo (8) y se convierte en el MÁXIMO GOLEADOR en partidos de eliminación directa en TODA la historia de la Copa del Mundo. 9 - KYLIAN MBAPPÉ (+1 hoy) 8 - Leônidas 8 - Ronaldo 7 - Nejedlý 7 - Just… pic.twitter.com/mMXxpq5gnP

Con solo 27 años, el jugador del Real Madrid no para de romper récords: en este Mundial, no solo está cabeza a cabeza con Messi en la tabla de goleadores, sino que le pisa los talones en la histórica, en la que el argentino lidera con 19 tantos y el francés ya tiene 18.

Lo impresionante no es solo su edad, sino también en cuántos partidos llega a estos números: Mbappé tiene 18 goles en misma cantidad de partidos, y 10 en playoffs con nueve eliminatorias jugadas. Todo esto sin completar todavía su tercera Copa del Mundo.

Con respecto a su récord de nueve goles en partidos de eliminación directa, la comparación con dos grandes jugadores como Messi son increíbles: mientras el francés tiene 9 en 9, Messi cuenta con 5 goles en 12 partidos de playoffs, mientras que Ronaldo no marcó en ocho presentaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/2010MisterChip/status/2072079452247368180?s=20&partner=&hide_thread=false En partidos de eliminación directa de la Copa del Mundo...



Cristiano : 0 goles en 8 partidos

Messi : 5 goles en 12 partidos

Mbappé : 9 goles en 9 partidos



Lo de Mbappé es de otro tiempo. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 30, 2026

La victoria de Francia sobre Suecia

Francia fue una aplanadora y goleó a Suecia por 3-0, con Mbappé y Olise como las grandes figuras del equipo. Enfrentará a Paraguay en los octavos de final, en un duelo que promete ser un encuentro entre la táctica y el talento.

El gol que abrió el partido llegó en el último minuto del primer tiempo, cuando el delantero del Real Madrid recibió dentro del área y con un amague se despegó de su marcador y puso la pelota en el segundo palo. En el festejo, el capitán fue a buscar al entrenador Didier Deschamps, que sufrió hace unos días el fallecimiento de su madre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2072074931597361273?s=20&partner=&hide_thread=false PFFF, QUÉ GOLAZO DE KYLIAN MBAPPÉ.



¡17 GOLES EN MUNDIALES! pic.twitter.com/UTg6kXaPJg — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 30, 2026

Francia amplió la ventaja a los siete minutos de la segunda parte, cuando el delantero Michael Olise, que llegó a 4 pases gol en el torneo, condujo hacia adelante para luego asistir a Barcola, que sacó un disparo alto y puso el 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2072082139273634158?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ES OTRO GOLAZO DE FRANCIA! Olise armó una gran jugada, asistió y Barcola definió con mucha jerarquía para marcar el 2-0 ante Suecia.



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A los 73 minutos, nuevamente Olise lo encontró a Mbappé por la izquierda, con un pique corto que le dio la ventaja por sobre los defensores suecos, y nuevamente definió abierto para el 3-0, que sentenció el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2072087541214495085?s=20&partner=&hide_thread=false DOBLETE DE KYLIAN MBAPPÉ.



18 GOLES EN 18 PARTIDOS EN MUNDIALES, YA ESTÁ A SÓLO UNO DE LIONEL MESSI.



Y otra asistencia de Olise. pic.twitter.com/JqCgCJq2p4 https://t.co/80OHoo2gF1 — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 30, 2026

Con este encuentro, Francia se consolida como el gran candidato para levantar la Copa del Mundo, en lo que sería su tercera final consecutiva, tras ser campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022.