Conectividad récord: Neuquén sumará 180 vuelos semanales en temporada invernal

Será en los aeropuertos de la capital provincial y Chapelco. Representa cifras históricas que confirman el impacto del desarrollo turístico de la provincia.

La provincia del Neuquén se prepara para vivir una de las temporadas más importantes de los últimos años con una programación aérea récord que permitirá reforzar la llegada de visitantes a los destinos turísticos de la cordillera y del resto del territorio provincial.

Durante julio, el Aeropuerto Internacional Presidente Perón de la ciudad de Neuquén contará con más de 20 vuelos diarios, lo que representa alrededor de 140 frecuencias semanales, con conexiones directas desde Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Salta, Comodoro Rivadavia y Santiago de Chile.

En tanto, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos, conocido como Chapelco y ubicado entre San Martín de los Andes y Junín de los Andes, recibirá entre seis y siete vuelos diarios, superando las 40 frecuencias semanales, con servicios provenientes de Aeroparque, Córdoba y Rosario.

Cifras históricas

De esta manera, ambos aeropuertos concentrarán más de 180 vuelos semanales, un récord absoluto para la provincia que permitirá acompañar la alta demanda turística prevista para las vacaciones de invierno y facilitar el acceso a los centros de esquí, parques de nieve y demás atractivos neuquinos.

La programación prevista implica que, a lo largo de los tres meses de la temporada invernal, se concretarán más de 2.430 vuelos de llegada, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de la conectividad aérea y el posicionamiento de Neuquén como uno de los principales destinos de nieve del país.

El incremento de frecuencias busca responder al importante movimiento turístico esperado en localidades como San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Caviahue-Copahue y otros destinos cordilleranos, que cada invierno reciben miles de visitantes atraídos por la nieve, los paisajes y la amplia oferta de actividades al aire libre.

Impacto del turismo internacional

A este escenario se suma el crecimiento del turismo internacional. Si bien actualmente no existen vuelos directos entre Brasil y Neuquén, cada vez más turistas brasileños llegan a la provincia mediante conexiones aéreas.

Muchos turistas viajan desde ciudades como Río de Janeiro o San Pablo hacia Santiago de Chile y desde allí continúan su recorrido hasta Neuquén. Otra alternativa frecuente consiste en arribar en vuelos directos a Bariloche para luego trasladarse por vía terrestre hacia los destinos turísticos neuquinos.

“Estos números muestran el lugar que Neuquén está ocupando en el mapa turístico nacional e internacional. Tener más de 180 vuelos semanales durante la temporada y alcanzar un récord histórico de conectividad no es casualidad: es el resultado de una provincia que invierte, planifica y trabaja junto al sector privado para acompañar el crecimiento del turismo. Más vuelos significan más turistas, más trabajo y más oportunidades para cada una de nuestras regiones”, destacó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

Este movimiento evidencia el creciente interés del mercado brasileño por los centros de esquí y los destinos de nieve de la Patagonia, impulsado por la conectividad regional y la proximidad entre los principales corredores turísticos.

Con una infraestructura aérea fortalecida y una oferta turística que combina nieve, naturaleza y gastronomía, Neuquén se consolida este invierno como uno de los destinos mejor conectados del país y se prepara para recibir un importante flujo de visitantes nacionales e internacionales.