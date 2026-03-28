Empiezan los vuelos directos de Neuquén a Santiago de Chile: horarios y precios de los pasajes

Este domingo a la noche será el vuelo inaugural de LATAM, que partirá desde el Aeropuerto Presidente Perón. Habrá cuatro frecuencias semanales.

Este domingo 29 de marzo a la noche empezará a funcionar la línea aérea de LATAM que conectará de forma directa Neuquén capital con Santiago de Chile . Habrá cuatro frecuencias semanales entre el aeropuerto Presidente Perón y el Arturo Merino Benítez.

La semana pasada, la provincia del Neuquén presentó su oferta turística en el vecino país y oficializó el lanzamiento del nuevo vuelo directo. El encuentro reunió a referentes institucionales y del sector turístico en una acción estratégica orientada a fortalecer la visibilidad del destino en el mercado chileno y posicionar a Neuquén como una de las principales puertas de entrada al norte de la Patagonia argentina.

Participaron de la actividad el presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet ; el subgerente de Ventas de LATAM, Francisco Aguayo ; el embajador de la República Argentina en Chile, Jorge Marcelo Faurie ; el jefe de Ventas de LATAM, Miguel Hasbún ; y la subsecretaria de Turismo de Chile, María Paz Lagos .

Durante la conferencia se destacó la importancia del regreso de esta ruta aérea internacional, que permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje y potenciar el intercambio turístico y comercial entre ambos destinos.

latam neuquen chile

“Este es un paso muy importante en términos de internacionalización, ya que nos permite conectar Santiago de Chile con Neuquén en menos de dos horas, con una frecuencia que no habíamos tenido hasta ahora”, señaló Fernández Capiet.

Agregó que “queremos agradecer la apuesta de LATAM y remarcar que este es un trabajo conjunto: desde el Gobierno, desde el sector privado y junto a todos ustedes como actores clave del turismo. No solo tenemos la oportunidad de generar nuevos negocios, sino también la responsabilidad de hacer sostenible esta conectividad en el tiempo”.

En ese sentido, subrayó la importancia de consolidar este tipo de iniciativas. “Siempre decimos que estos procesos deben consolidarse: no sirve iniciar algo que se interrumpe a los pocos meses, porque ahí todos perdemos oportunidades, recursos y energía. Por el contrario, debemos trabajar para que esto sea una inversión a largo plazo para todos”, sostuvo.

Por su parte, Lagos destacó el valor estratégico de la conectividad entre ambos países. Precisó que “Argentina es nuestro principal mercado emisor de turistas: el año pasado recibimos 6 millones de visitantes y el 50 por ciento fueron argentinos. Por eso, esta nueva ruta es una excelente noticia”.

Aeropuerto de Neuquén (8) Maria Isabel Sanchez

Vuelos directos de Neuquén a Santiago de Chile: horarios y precios de los pasajes

El vuelo directo entre Santiago de Chile y Neuquén comenzará a operar este domingo 29 de marzo, con frecuencias semanales, consolidando una conexión clave para el desarrollo del turismo y la economía regional.

Los aviones que utilizará la aerolínea son los Airbus 320, que tienen una capacidad para 174 pasajeros. Así, se calcula que la ruta podría transportar a unos 25 mil pasajeros anuales, además de potenciar el turismo internacional con Santiago de Chile como hub de conexión aérea.

Habrá cuatro frecuencias semanales entre ambos aeropuertos. Desde Neuquén y hacia Santiago de Chile se podrá volar los martes y los viernes a las 13 y también los jueves y domingos a las 20.20. En el sentido inverso, desde Santiago de Chile y hacia Neuquén, se podrá volar los martes y los viernes a las 10 de la mañana y también los jueves y domingos a las 16.45.

Respecto a los valores de los pasajes, tal como es habitual en las líneas aéreas, varían según el horario y la anticipación con que sean solicitados. En un lapso inmediato, pueden conseguirse pasajes de ida desde 215.000 pesos y de vuelta en 149.000 pesos. En cambio, a modo de ejemplo, si se adquieren para las vacaciones de invierno de julio, el costo del pasaje de ida arranca en los 158.000 pesos, mientras que la vuelta ronda los 92.000 pesos.