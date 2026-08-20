Presentarán la nueva tecnicatura en Gastronomía en Neuquén

Será este sábado, cuando se informará la modalidad de cursado y los requisitos para inscribirse. Cuándo empieza el dictado de la carrera.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) lanzó la preinscripción para la nueva Tecnicatura Superior en Gastronomía , pública y gratuita, que se dictará en la localidad de Junín de los Andes .

La carrera de tres años que ofrece la cartera educativa con inicio de dictado en septiembre de 2026, se presentará con una charla informativa y de preinscripción para los interesados el próximo sábado 22 de agosto en la Casa del Bicentenario de esa localidad.

La nueva propuesta de formación surge de un convenio firmado entre el ministerio de Educación, el Consejo Provincial de Educación y el municipio de Junín de los Andes. La directora de Educación Superior, Ana Laura Sotz , destacó que “la decisión política de implementar la tecnicatura Superior en Gastronomía es fundamental, porque sin la decisión y el apoyo del Estado no sería posible poner en marcha la carrera. Esto permite destinar recursos, organizar la institución y garantizar una formación pública que responda a las necesidades gastronómicas y turísticas de la región”.

Dónde será la cursada

La formación estará alojada en el Anexo Junín de los Andes, del Instituto Superior para la Educación Tecnológica y Productiva del Neuquén (ISEteP), dependiente de la Dirección Provincial de Educación Superior del CPE.

La modalidad de cursado es presencial intensiva, tendrá su cursada los días viernes y sábados, en la nueva Escuela N° 153 ubicada en el Barrio Nehuen Che.

El objetivo de esta carrera es la formación técnica de profesionales que rescaten y pongan en valor los recursos e insumos locales, fortaleciendo el patrimonio cultural local, en una estrecha vinculación con el sistema agropecuario y productivo de la región. La gastronomía es un servicio central en la actividad turística; y en este sentido, se observa que más allá de ser un servicio básico del turismo, la gastronomía ha evolucionado en muchos casos hasta alcanzar incluso la categoría de atractivo turístico en sí mismo. Es frecuente hablar de patrimonio gastronómico, convertido en un vehículo más de transmisión cultural.

Patrimonio local

De esta manera se concibe la gastronomía regional como una dimensión del patrimonio cultural local, lo que permite recuperar insumos y materias primas ancestrales. En una propuesta de comidas y bebidas típicas y con raigambre local. Permite promover la cultura local gastronómica en las fiestas populares, desarrollar tareas en las áreas operativas de la cocina y el restaurante, además de confeccionar menús y cartas de bebidas entre otras.

Las preinscripciones se realizarán, en una primera instancia, en la jornada informativa a llevarse adelante en la Casa del Bicentenario (Ginés Ponte 390) de la ciudad de Junín de los Andes, el sábado 22 de agosto a las 11.

Es requisito para acceder a la carrera poseer estudios secundarios completos; la preinscripción es personal y presencial, deberán presentarse con fotocopia de título secundario, o certificado de título en trámite -en caso de ser recientes egresados-, y fotocopias de documento de identidad y acta de nacimiento. Toda la documentación deberá ser actualizada y certificada por juez de Paz.

Quienes tengan consultas respecto de la nueva oferta educativa pueden hacerlas a través del correo electrónico: [email protected]