"Tengo pruebas": Mauro Icardi, más picante que nunca contra Yanina Latorre

El delantero del Galatasaray afirmó que Diego, el esposo de la periodista, le es infiel con una mujer en Miami.

La guerra mediática entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo y escaló a un nivel inédito. Luego de que la panelista instalara la versión de que China Suárez habría mantenido conversaciones comprometedoras con el piloto Franco Deambrosi, el delantero del Galatasaray decidió responder con un duro descargo en sus historias de Instagram. Allí no solo rechazó las versiones sobre su relación, sino que apuntó directamente contra la vida privada de la conductora, involucrando también a su esposo, Diego Latorre.

El conflicto se originó después de que la periodista dejara entrever que la actriz habría mantenido un vínculo con el corredor y anticipara que contaba con chats y pruebas para sostener esa versión. La información fue difundida en sus redes sociales y luego ampliada en sus espacios de radio y televisión, donde prometió seguir revelando detalles sobre la supuesta crisis entre Icardi y la China.

Molesto por las acusaciones, el artillero eligió responder con un extenso texto dirigido a la conductora. “¿Qué pasó Arruza? ¿Andás nerviosa?” , comenzó, antes de cuestionar la cobertura que ella hizo sobre su vida privada. Luego lanzó la frase que hizo estallar la polémica: “¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami . Y estas son reales, no editadas”.

Incluso, redobló la apuesta al afirmar que esas supuestas evidencias serían las que mantienen “alterada y angustiada” a la comunicadora. El atacante también deslizó una irónica referencia al comentarista deportivo con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Se ve que el atún no alcanza en Buenos Aires y por Miami, solo, come mejor”.

Cuál fue la advertencia que lanzó Icardi contra Yanina Latorre

Sin embargo, aclaró que no publicará el material que asegura tener. “Por respeto a tu marido y a tus hijos no las voy a publicar”, sostuvo, aunque inmediatamente lanzó una advertencia directa contra Yanina: “A vos te voy a hundir y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado”. El mensaje volvió a colocar a la pareja en el centro de la escena y alimentó una pelea que, lejos de apagarse, promete sumar nuevos capítulos en los próximos días.