Yanina Latorre mostró cómo renovó su comedor con unas sillas muy modernas

La periodista y conductora compartió en sus redes detalles del lavado de cara que le hizo al comedor de su hogar.

En los últimos días, Yanina Latorre decidió compartir a través con sus seguidores en redes sociales el proceso de remodelación de su comedor . En esta oportunidad, el foco de la renovación del espacio estuvo puesto en la búsqueda de elementos que combinan una estética contemporánea, priorizando la calidad artesanal y los diseños que no pasan de moda.

Los manuales de diseños de interiores modernos exigen que cada pieza no solo cumpla su función práctica, sino que también aporte un valor estético distintivo al conjunto . Las primeras sillas seleccionadas por Yanina Latorre para este comedor presentan una síntesis perfecta entre líneas depuradas y confort absoluto, demostrando que la sofisticación convive en equilibrio con la comodidad.

La conductora exhibe un segundo modelo de silla con apoyabrazos integrados, cuya estructura negra genera un contraste gráfico impecable con un tapizado buclé en color blanco roto. Este tejido texturizado aporta una calidez táctil inmediata, ideal para suavizar las líneas arquitectónicas del espacio.

Uno de los pilares fundamentales que Yanina destaca durante su recorrido es la capacidad de personalizar cada detalle del mobiliario. Lejos de las opciones estandarizadas que a menudo predominan en el mercado, el proceso de diseño permite al usuario intervenir directamente en la selección de textiles, acabados metálicos y colores.

En las imágenes se aprecia un muestrario exclusivo que incluye placas metálicas con acabados en bronce dorado, gris aluminio y negro satinado. Esta flexibilidad resulta esencial para quienes buscan que su vivienda sea una extensión auténtica de su propia personalidad.

La elección de las telas sigue un estándar similar de exclusividad, con catálogos que abarcan desde lienzos naturales hasta tejidos de alta resistencia en tonos neutros. Al elegir entre una paleta variada de texturas y materiales, el resultado final adquiere un carácter único, irrepetible y profundamente conectado con la identidad de quien habita el espacio. La posibilidad de adaptar el mobiliario a la luz natural del ambiente transforma la compra de un mueble por parte de la presentadora de SQP en una verdadera experiencia de diseño.

La intervención en el hogar no se limita únicamente al sector principal, sino que se extiende con naturalidad hacia la cocina. En este espacio, Yanina Latorre incorpora banquetas altas de estilo refinado para complementar la barra desayunadora. Estas piezas presentan una estructura clara y un tapizado en tono beige, una combinación que aporta una luminosidad inmediata al sector. La transición entre el comedor y la zona de desayuno se vuelve fluida gracias a este hilo conductor estético.

El enojo en vivo de Yanina con Diego Latorre

Actualmente, Diego Latorre se encuentra en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026 y sin duda es todo un orgullo para la familia. Además, de vez en cuando sale en vivo en el programa de radio de Yanina Latorre en El Observador para hablar de las últimas novedades y cómo va el torneo más importante del mundo. El pasado lunes el comentarista deportivo no pudo reportarse en el ciclo y la periodista puso el grito en el cielo.

Con un tono jocoso y mucha ironía, Yanina Latorre le pasó factura a su marido por no estar en su programa: "Te dejé de importar, ¿no? Te la creíste porque vas a jugar al paddle con el Kun Agüero, estás con la Selección", lanzó la comunicadora al aire en su programa de El Observador. Un palito que si bien es chiste, también tiene una parte de seriedad.

Ahí fue cuando Yanina redobló la apuesta y fue con todo: "Hace una semana que no te importa el rating de mi programa, Diego. ¿Sabés qué? No vuelvas a casa, hoy dejo las valijas en la puerta", soltó. La misma hizo reír a todos los presentes y sin duda también a su marido. El mismo está a full trabajando en la cobertura del Mundial para ESPN y Disney+.

Lo más divertido llegó cuando Yanina le pasó factura también por cuestionas domésticas, como en todo matrimonio: "Hoy te conté que se rompió la caldera y no me preguntaste si la arreglé. Lo único que te importaba era que Lola (su hija) te pase a buscar", expresó dando a entender que ya no le da importancia a sus cosas. En ese momento, la periodista sacó los trapitos al sol y dijo que estaba subiendo muchas fotos, haciéndose el canchero: "Y bueno, algún contenido tengo que subir", soltó Latorre siguiendo el juego a su esposa.