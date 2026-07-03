Natalia Oreiro sorprendió con una foto retro: "30 años atrás"

La reconocida actriz uruguaya, Natalia Oreiro , sorprendió a sus seguidores de Instagram con una imagen de archivo que la muestra tal como era hace 30 años atrás. La foto en cuestión data de 1996 y circuló rápidamente despertando una oleada de reacciones entre quienes la siguen desde sus inicios y quienes la descubrieron mucho tiempo después.

En la postal, con crédito de la fotógrafa Alejandra López, la cantante aparece con remera roja de manga corta, minifalda roja con estampado floral, pelo largo castaño lacio con flequillo y labios rojos .

Mira a cámara con una pose de tres cuartos y una sonrisa contenida. Tenía entonces 19 años y acababa de dar uno de sus primeros pasos importantes en la televisión argentina, donde se dieron sus inicios.

Los recordados primeros pasos de Natalia Oreiro en el mundo del espectáculo

El año 1996 fue muy especial para Natalia Oreiro ya que protagonizó 90-60-90 Modelos junto a Silvia Kutika, Raúl Taibo y Osvaldo Laport, la telenovela que la instaló en el radar del público masivo. En aquella ficción interpretó a Lucía Peralta en 277 episodios y ese papel fue la plataforma desde la que despegó todo lo que vino después.

La uruguaya había llegado a Buenos Aires apenas dos años antes, a los 17, luego de una adolescencia entre castings, comerciales y el rol de “súper paquita” de Xuxa. Vendió el auto que ganó como premio en ese concurso para costear su mudanza y sus primeros meses en la ciudad. Cuando se sacó esa foto, todavía le faltaban dos años para protagonizar Muñeca Brava, la telenovela que la convirtió en un fenómeno internacional con emisión en más de 80 países.

La distancia entre aquella imagen de 1996 y su presencia actual en redes resume tres décadas de una carrera que incluyó telenovelas vendidas a decenas de países, una película con más de un millón y medio de espectadores, discos con nominaciones al Grammy Latino y papeles en el cine de autor. La foto que eligió compartir no necesitó más texto que una fecha y una cuenta regresiva de 30 años.

Esa época de su vida dejó una marca imborrable. Al visitar Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en eltrece, Natalia relató el momento en que Xuxa la eligió como su “Súper Paquita” en 1993 y cómo ese lazo personal y profesional definió el rumbo de su vida. La actriz y cantante repasó anécdotas del casting, el impacto de la conductora brasileña y el significado que tuvo aquella oportunidad en el inicio de su carrera en Buenos Aires.

El recuerdo de su etapa como "Súper Paquita"

Durante la charla con Mario Pergolini, Natalia Oreiro evocó el día en que se presentó al concurso “Súper Paquita” de Xuxa con tan solo 16 años. Recordó con humor y emoción el instante en que la histórica animadora infantil la presentó ante cámaras como representante de Uruguay: “Es la persona con más ángel que yo vi en mi vida”, aseguró, destacando la calidez y la simpatía que la brasileña transmitía en el detrás de escena y en el trato personal.

La actriz reveló que el vínculo surgió desde el primer encuentro. “Sigo hablando con Xuxa”, admitió, sorprendiendo a Pergolini y a Rada. “Te enamorás”, agregó al describir la energía que sentía al estar cerca de ella. El carisma de Xuxa y su capacidad para generar una conexión genuina dejaron una huella en Oreiro, que la sigue valorando décadas después.

La actriz relató que se anotó en el certamen casi por casualidad, acompañando a una amiga. “Había ganado un concurso en Uruguay que, típico, había acompañado a mi mejor amiga, yo no me presentaba”, recordó. Tras superar las etapas nacionales y luego la final en Argentina, fue seleccionada por Xuxa como la “Súper Paquita” frente a las representantes de todos los países. El premio incluía un contrato y un automóvil, lo que representaba una oportunidad única para una adolescente que comenzaba a soñar con una carrera artística.