El enojo en vivo de Yanina con Diego Latorre por un gesto que no le gustó: "No vuelvas a casa"

En su programa, la conductora apuntó contra su marido por un gesto que no le gustó para nada.

Yanina Latorre y Diego Latorre conforman uno de los matrimonios más reconocidos de nuestro país. Ambos tienen intervenciones muy divertidas en público y esta vez no fue la excepción. La periodista de espectáculos se refirió a su marido, quién se encuentra trabajando en la cobertura del Mundial 2026 , y le dijo de todo al aire en su programa de radio.

Si hay algo que no hace la conductora de SQP es callarse cuando algo no le gusta. La misma siempre va de frente, sea con ironías o no, pero de alguna manera te deja ver que está enojada por algo. Así pasó con su marido cuando no le hizo caso a uno de sus pedidos y esta le dio un ultimátum total que no pasó desapercibido.

Actualmente, Diego Latorre se encuentra en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026 y sin duda es todo un orgullo para la familia. Además, de vez en cuando sale en vivo en el programa de Yanina Latorre para hablar de las últimas novedades y cómo va el torneo más importante del mundo. El pasado lunes el comentarista deportivo no pudo reportarse en el ciclo y la periodista puso el grito en el cielo.

Con un tono jocoso y mucha ironía, Yanina Latorre le pasó factura a su marido por no estar en su programa: "Te dejé de importar, ¿no? Te la creíste porque vas a jugar al paddle con el Kun Agüero, estás con la Selección", lanzó la comunicadora al aire en su programa de El Observador. Un palito que si bien es chiste, también tiene una parte de seriedad.

Ahí fue cuando Yanina redobló la apuesta y fue con todo: "Hace una semana que no te importa el rating de mi programa, Diego. ¿Sabés qué? No vuelvas a casa, hoy dejo las valijas en la puerta", soltó. La misma hizo reír a todos los presentes y sin duda también a su marido. El mismo está a full trabajando en la cobertura del Mundial para ESPN y Disney+.

Lo más divertido llegó cuando Yanina le pasó factura también por cuestionas domésticas, como en todo matrimonio: "Hoy te conté que se rompió la caldera y no me preguntaste si la arreglé. Lo único que te importaba era que Lola (su hija) te pase a buscar", expresó dando a entender que ya no le da importancia a sus cosas. En ese momento, la periodista sacó los trapitos al sol y dijo que estaba subiendo muchas fotos, haciéndose el canchero: "Y bueno, algún contenido tengo que subir", soltó Latorre siguiendo el juego a su esposa.

Ángel de Brito hará un programa con Yanina Latorre

Ángel de Brito y Yanina Latorre podrían volver a compartir pantalla en un futuro no tan lejano. La dupla, que durante años fue una de las más exitosas del espectáculo argentino gracias a su trabajo conjunto en LAM, mantiene viva la idea de encarar un nuevo proyecto. Aunque hoy ambos atraviesan un gran momento profesional por separado, el conductor confirmó que existe un plan para reencontrarse al frente de un ciclo propio.

La revelación llegó durante una entrevista en Bondi Live, donde el presentador fue consultado por los rumores sobre una posible reunión laboral con su histórica compañera. Lejos de descartar la posibilidad, el periodista admitió que la propuesta sigue sobre la mesa, aunque aclaró que las exigencias laborales de ambos impiden avanzar en el corto plazo. “Estamos muy cansados. Lo queremos hacer, pero andamos con mucho trabajo, va a ser más adelante”, sostuvo.

Las declaraciones despertaron entusiasmo entre los seguidores de la dupla, que durante años protagonizó algunos de los momentos más comentados de la televisión y el mundo del espectáculo. Yanina se convirtió en una de las figuras centrales del ciclo de América gracias a sus primicias, enfrentamientos y opiniones sin filtro, mientras que De Brito consolidó el programa como una de las referencias obligadas de la farándula argentina.