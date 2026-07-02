Anne Hathaway ya no esconde su embarazo: el look en rojo con la pancita

La actriz inició la promoción de una nueva película con estilismos que resaltaron su embarazo y confirmaron cuál será uno de los colores protagonistas de la temporada.

Anne Hathaway volvió a captar la atención del mundo de la moda durante el inicio de la gira promocional de The Odyssey. La ganadora del Oscar eligió una serie de estilismos sofisticados que acompañan su embarazo y que, al mismo tiempo, anticipan algunas de las principales tendencias que dominarán la moda durante 2026 .

A sus 43 años, la actriz atraviesa un gran presente tanto en el plano personal como profesional. Luego de confirmar que espera su tercer hijo junto a Adam Shulman, reapareció en las calles de Nueva York con propuestas elegantes que rápidamente despertaron el interés de especialistas y seguidores.

Uno de los estilismos más comentados fue un conjunto rojo perteneciente a la colección Primavera-Verano 2026 de Ashlyn. El diseño, de líneas minimalistas y silueta relajada, permitió que el embarazo de la actriz se apreciara de forma natural, sin perder sofisticación. Para completar el outfit, Hathaway eligió zapatos de Aquazzura y joyas de Bvlgari.

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El conjunto monocromático confirmó el regreso del rojo intenso como uno de los colores con mayor presencia en las pasarelas internacionales. Asociado con la seguridad, la elegancia y la fuerza, este tono se perfila como uno de los favoritos para el invierno y las próximas colecciones.

Transparencias, tonos pastel y prendas oversize

Además del primer estilismo, Anne Hathaway volvió a apostar por el rojo en otra de sus apariciones públicas. En esa oportunidad lució una blusa sin mangas con transparencias, combinada con un pantalón de vestir amplio confeccionado en el mismo tejido, reforzando la tendencia de los conjuntos monocromáticos.

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Sin embargo, la actriz también mostró propuestas más relajadas con una paleta de colores suaves. Entre ellas se destacó un conjunto en celeste pastel, integrado por una camisa de lino de mangas arremangadas y un pantalón oversize a tono, una combinación que refleja la creciente presencia de las siluetas cómodas y amplias en la moda actual.

Meses antes, durante una alfombra roja celebrada en mayo, Hathaway había sorprendido con un vestido oversize gris de cuello volcado que ocultó por completo su embarazo. La actriz decidió dar la noticia públicamente tiempo después.

Anne Hathaway espera su tercer hijo

Sus recientes apariciones se producen pocas semanas después de anunciar que está embarazada de su tercer hijo. La noticia tuvo una gran repercusión internacional, especialmente porque Hathaway había logrado mantener la gestación alejada de la exposición mediática durante buena parte de sus compromisos profesionales.

La protagonista de The Devil Wears Prada comparte dos hijos con Adam Shulman. En distintas entrevistas, habló sobre los desafíos que enfrentó para formar su familia, convirtiéndose en una voz que contribuye a visibilizar las experiencias relacionadas con la maternidad.

La Odisea, la nueva apuesta de Christopher Nolan

Además de su presente personal, Anne Hathaway se encuentra enfocada en el estreno de The Odyssey, la nueva producción dirigida por Christopher Nolan e inspirada en la clásica obra de Homero. En la película interpreta a Penélope y comparte elenco con Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson y Charlize Theron.

La superproducción es considerada una de las películas más esperadas del año y genera una enorme expectativa tanto por su elenco como por la ambiciosa adaptación del clásico literario. Mientras avanza la promoción del filme, Anne Hathaway continúa consolidándose como un referente de estilo.