Ekaterina confirmó que Mauro Icardi le escribió un mensaje: qué le mandó en plena crisis con la China

Mientras atravesarían un momento complejo junto a la actriz, Mauro Icardi le envió un mensaje particular a la tercera en discordia. Cómo fue el cruce con Ekaterina .

El episodio que involucró a Mauro Icardi con una mujer en un boliche de la Costanera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que terminó con un picante cruce de su pareja la China Suárez en el medio del boliche, sigue escalando fuerte. Ekaterina Ojeda , la tercera en discordia, no dudó en romper el silencio y recorre los medios de comunicación para contar detalles de lo sucedido aquella noche caótica para la actriz .

Lejos de guardar silencio y dejar de contribuir con los rumores que advierten una posible separación entre la pareja que actualmente vive en Turquía, Ekaterina reveló en el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), conducido por Yanina Latorre , que el reconocido jugador se comunicó con ella a través de un mensaje inesperado.

Durante una entrevista brindada al ciclo mencionado anteriormente, la tercera en discordia confesó: "Él me escribió", soltó generando sorpresa y reveló luego para hacer estallar el escándalo: "Me escribió ayer pero escribió como eso que se pone en 24 horas". Esta situación ocurre en medio de los rumores que indican un distanciamiento en la pareja porque la China habría encontrado mensajes hablando con otra persona sobre Eka .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2072442567459852693&partner=&hide_thread=false EKATERINA OJEDA: "Me dieron el teléfono de Icardi y me dijeron que me iba a escribir"



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“Me dijo: ‘Eka, ¿te puedo llamar?’”, confesó en el diálogo. Cómoda en el ambiente y con este caso abierto para resolver, fue contundente con su respuesta y afirmó que su decisión fue ignorarlo: "Que se esfuerce".

Qué había contado Ekaterina sobre aquel encuentro polémico en un boliche

Se trata de Ekaterina Ojeda, la mujer en cuestión que quedó en el medio de la polémica en medio de esta reacción de celos que habría tenido la China. En medio de los rumores, y días después de que se conozca el cruce, la joven habló con el móvil del programa de espectáculos LAM y reveló detalles de cómo fue el encuentro con el jugador de fútbol.

Qué dijo

“Me preguntó si íbamos a volver a coincidir, o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar”, dijo Eka sin guardarse nada frente a las cámaras. Cuando le preguntaron si estaba "entonado, medio alegre" y si había "tomado un poquito", lanzó una breve sonrisa y afirmó: “Estaba alegre, estaba contento. Me parece que tomaba fernet”.

Metida en la polémica, le preguntaron sobre el Wandagate. En ese contexto, no dudó en afirmar postura cuando le hicieron revelar si es Team Wanda o Team China. “Team Wanda. Obvio que Wanda, la banco a muerte”, soltó sin titubear.

El nombre de su madre despertó risas en el programa. No por su nombre en 'si', sino que coincide con el apodo que tiene la actual pareja de Icardi: “Mi nombre es ruso. Mi mamá es rusa. Se llama Tatiana”. Ante eso, De Brito soltó: “¿Tatiana se llama? Parece a propósito".

Sobre el cruce y la reacción de la China

Previo a eso, había contado detalles en intrusos. “Nos invitaron los amigos y él estaba solo y después llegó ella”, dijo y confirmó que charló con él: “Sí, normal. Charla de boliche, qué sé yo”.

Por otra parte, reveló que la China “sí, enojada estaba”. Sin embargo no pudo detectar con quién lo estaba: “Quizás con él, no sé si conmigo”.