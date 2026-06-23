La China Suárez habría tirado de los pelos a una mujer que quiso conquistar a Mauro Icardi

Según contó la panelista de LAM Carolina Molinari, la actriz habría tenido un encontronazo en un reconocido boliche de Costanera, en CABA.

La China Suárez quedó envuelta en un escándalo en un boliche de la Costanera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en una noche donde compartió junto a su pareja Mauro Icardi . Según revelaron en el programa LAM , uno de los programas más reconocidos del espectáculo, protagonizó un episodio confuso con una mujer que se acercó al futbolista.

Según contó la panelista Carolina Molinari , reaccionó de una forma explosiva cuando una mujer se acercó a Icardi en el boliche Tequila de la Costanera . Si bien en las redes sociales aparecieron imágenes de una velada romántica, en el interior del lugar habría ocurrido un momento tenso.

“El jueves Mauro y la China fueron a comer y después al VIP de Tequila . Cuando están ahí se le acerca a Mauro una chica rubia, muy diosa, que es habitué del lugar, y Mauro le charló“, comenzó relatando Molinari.

Se armó el DESPELOTE! La china Suárez agarró de las mechas a una rubia en Tequila. No aguanto que una chica se le acercara a Mauro y enloqueció. Podía perder la gallina de oro pic.twitter.com/MbiDyczk4W

Luego, sostuvo: “¡Para qué! La China la agarró de atrás de los pelos y la corrió“. Ante este episodio, la seguridad habría estado a un paso de accionar en el hecho: "En un momento parecía que la iban a sacar del VIP a esta chica, pero el tema es que Mauro fue como buena onda y le dio cabida“. Según comentaron, no sacaron a la mujer porque es habitué del lugar.

“Mi amiga que va mucho ahí me dijo: 'ella le tiró de los pelos pero la chica no fue buscona, lo que pasó es que él le dio cabida‘“, citó Molinari sobre su fuente.