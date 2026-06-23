Jorge Messi fue dado de alta tras la “fake news” sobre su salud

El papá de Lionel Messi regresó a su casa de Rosario tras semanas de internación. La noticia la confirmó Ángel de Brito.

La familia Messi vivió un súper lunes. El triunfo de Argentina frente a Austria con dos goles de Lionel y el alta médica de Jorge Messi tras semanas de internación y rumores sobre su salud.

La noticia alivió a la familia y a todo el entorno del futbolista que atravesó momentos de mucha angustia que hizo públicas en el partido contra Argelia en el que metió 3 goles.

El propio Ángel de Brito confirmó la información en el inicio de su programa, LAM: “Empezamos por las buenas noticias para la familia Messi, le dieron de alta a Jorge Messi” .

El periodista detalló que Jorge Messi y Celia, la mamá de Lionel, ya regresaron a su hogar en Rosario tras la internación, justo en el día en el que el Diez clasificó a la Selección para los 16vos de final del Mundial.

“Le mandamos un beso a Celia y a Jorge, que están en Rosario, ya se volvieron a su casa porque le dieron el alta”, contó De Brito, quien se mostró cercano a la familia en este momento tan especial.

Embed - URGENTE: Dieron de ALTA a Jorge Messi en Rosario

La falsa muerte de Jorge Messi

La polémica por la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel, sigue generando repercusiones. Mientras Flor Peña pidió disculpas por haber replicado al aire una información incorrecta en su programa de Luzu TV, Pía Shaw reveló un dato inesperado sobre cómo atravesó la familia Messi este delicado episodio.

Todo ocurrió durante la última emisión del programa que conduce la actriz, cuando anunció en vivo el supuesto fallecimiento del padre de Lionel Messi sin chequear previamente la información. Minutos después, al confirmar que se trataba de una fake news, Peña se retractó y pidió disculpas públicamente. Sin embargo, el impacto de la noticia ya había generado una fuerte conmoción, sobre todo en las redes sociales, y Nico Occhiato decidió tomar medidas internas tras el error.

A partir de lo sucedido, se multiplicaron las críticas, los análisis y las opiniones en los medios y en las redes. En ese contexto, Pía Shaw contó en A la Barbarossa que mantuvo contacto con el entorno más cercano de la familia Messi durante toda la tarde del jueves y reveló qué fue lo que realmente más afectó a Jorge Messi.

“Eduardo Feinmann fue quien abrió la puerta porque Messi no fue”, explicó la periodista al recordar la información que trascendió meses atrás sobre el estado de salud del empresario. Luego, aseguró que esa exposición mediática le provocó mucho más dolor que la fake news sobre su muerte. “Yo quiero decirte que lo que dijo Eduardo le dolió mucho más a Jorge Messi que lo que pasó ayer”, afirmó.