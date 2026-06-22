Polémica: Florencia Peña analiza demandar a Luzu TV tras el escándalo por la falsa muerte del padre de Messi

La actriz podría iniciar acciones legales contra el streaming de Nicolás Occhiato. Fernando Burlando, aseguró que evalúan el alcance del contrato y las condiciones de la desvinculación.

El escándalo que se desató en Luzu TV tras la difusión de una falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi , padre del capitán de la Selección argentina, sumó un nuevo capítulo. Luego de quedar envuelta en la polémica y abandonar el programa El Show del Verano, Florencia Peña analiza iniciar una demanda contra el canal de streaming que conduce Nicolás Occhiato.

La posibilidad fue confirmada por el abogado de la actriz, Fernando Burlando, quien sostuvo que se encuentran evaluando las condiciones contractuales bajo las cuales Peña se incorporó al ciclo y la manera en que se produjo su salida.

La controversia se originó días atrás cuando, durante una emisión en vivo, Peña anunció erróneamente que el padre de Lionel Messi había fallecido. Minutos después, la información fue desmentida y la conductora pidió disculpas públicamente.

Sin embargo, horas más tarde, se conoció que la artista junto a dos productores de la señal habían sido echados.

Flor Peña Qué dijo Flor Peña tras ser desvinculada de Luzu TV.

Qué dijo Fernando Burlando

En declaraciones al programa Paso en América (América), Burlando sostuvo que existe un contrato firmado entre Peña y la plataforma que se extiende hasta diciembre de este año y que la situación merece un análisis jurídico profundo.

"Es un tema que está analizando Flor. Ahí hay un contrato que había arrancado en marzo y terminaba en diciembre", explicó el letrado.

Además, señaló que las cláusulas de rescisión previstas en el acuerdo no estarían vinculadas con lo ocurrido durante la emisión del programa. "Quien deberá decidir estas circunstancias después de un análisis profundo es Florencia. Lo que le ha pasado ha sido doloroso para todos, pero también para Florencia", afirmó.

Burlando también consideró que la conductora merecía un tratamiento acorde a su trayectoria profesional y remarcó que el error cometido no invalida su carrera ni su aporte al proyecto.

Florencia Peña ahora quiere demandar a Luzu TV

La falsa noticia que desató la crisis

El episodio ocurrió el pasado jueves durante una emisión en vivo de El Show del Verano. Mientras conversaba con los integrantes de la mesa, Peña recibió información a través de la producción y anunció que Jorge Messi había fallecido.

La noticia generó un impacto inmediato, especialmente porque coincidía con la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Pocos minutos después, integrantes del equipo confirmaron que se trataba de una información falsa que circulaba en redes sociales y que no había sido corroborada por ningún medio ni fuente oficial. Ante la situación, la conductora se retractó en vivo y pidió disculpas.

Más tarde, publicó un mensaje dirigido a la familia Messi en el que reconoció su responsabilidad y explicó que había confiado en información que le fue comunicada como verificada por parte de la producción.

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La reacción de Nicolás Occhiato y la salida de Florencia Peña

Tras el incidente, Nicolás Occhiato expresó públicamente su malestar y aseguró que la situación no representaba los valores comunicacionales del canal.

"Mi desacuerdo es total", manifestó el conductor y empresario en sus redes sociales. "Mi desacuerdo es total", manifestó el conductor y empresario en sus redes sociales.

Horas después, Luzu TV emitió un comunicado oficial en el que informó la desvinculación de los responsables involucrados y confirmó la salida de Florencia Peña del programa.

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La decisión generó un fuerte debate en redes sociales y en el ambiente mediático, donde algunos cuestionaron la severidad de la medida y otros respaldaron la postura de la empresa frente a la difusión de información falsa.

El debate por la litigiosidad y la "industria del juicio"

En medio de la controversia, el caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la creciente judicialización de los conflictos laborales y contractuales en Argentina.

Durante una reciente participación en Infobae en Vivo, la periodista especializada Lucrecia Eterovich analizó el fenómeno y advirtió sobre el impacto que tiene la elevada litigiosidad en distintos sectores de la economía.

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"La industria del juicio en Argentina impacta negativamente tanto en empresarios como en trabajadores, y las reformas laborales en discusión aún no abordan el corazón judicial del problema: los excesivos litigios y la indefensión del propio trabajador frente al sistema", sostuvo.

La especialista también señaló que Argentina mantiene una cantidad de demandas laborales considerablemente superior a la de otros países de la región, pese a que los índices de accidentes laborales muestran una tendencia descendente.

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"Argentina tiene una tasa de juicios laborales desproporcionadamente alta a pesar de registrar una tendencia decreciente en accidentes laborales, lo que evidencia que hay un funcionamiento judicial que incentiva la demanda", explicó.

Según datos mencionados durante el programa, en los primeros cuatro meses de 2026 ingresaron cerca de 40.000 nuevas demandas judiciales contra aseguradoras de riesgos del trabajo.