Luzu TV en peligro: las consecuencias económicas de la fake news de Florencia Peña

Aseguran que el escándalo en Luzu derivó en despidos, pérdida de auspiciantes y un fuerte impacto comercial.

Luzu TV atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia tras el grave error cometido por Florencia Peña y la producción de su programa. La actriz, con sorprendente liviandad, anunció al aire la falsa muerte de Jorge Messi , padre de Lionel Messi , lo que desató un verdadero escándalo mediático.

En DDM (América TV), Martín Salwe reveló las consecuencias inmediatas de la fake news: "Hace instantes hubo una llamada telefónica de Nico para con Flor Peña. Obviamente, Nico, como anticipó en Twitter, no compartía para nada lo que sucedió. Entre nos le comunicó la desvinculación a Flor Peña y también extensiva a dos productores".

"Te puedo confirmar la de un productor, la del otro estaba en duda si iba a ser esa la sanción definitiva, pero sí el llamado existió. Nico se comunicó rápidamente con Flor, que estaba muy angustiada", agregó Salwe.

El tema también en lo comercial. Martín Candalaft indagó sobre los auspiciantes y el efecto que tuvo la polémica en las marcas. "Tocás un tema interesante con los auspiciantes porque el llamado de Nico, más allá de lo que sucedía hoy puntualmente, ya venía analizando de otra manera el tema de traer Flor Peña acá a Miami, a mí lo que me dicen hoy es que puntualmente con esto de Flor, con esta gran polémica del día de hoy, se le cayeron 10 marcas", le contó Salwe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2067647138415157570?s=20&partner=&hide_thread=false "Flor Peña":

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

"El impacto comercial fue muy importante", concluyó, confirmando que la crisis no solo golpea la credibilidad de Luzu TV, sino también su estructura económica.

Qué dijo Nico Occhiato tras la falsa noticia de Flor Peña sobre el padre de Messi en Luzu

El creador de Luzu TV, Nico Occhiato, quedó en el centro de la atención mediática tras la polémica generada por la difusión de una noticia falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. El episodio ocurrió este jueves, cuando Florencia Peña mencionó el dato erróneo durante una transmisión del canal de streaming, lo que derivó en una inmediata catarata de reacciones en redes sociales.

Desde ese instante, la situación escaló y puso en discusión los mecanismos de chequeo de la plataforma. Las críticas se multiplicaron con rapidez y el tema se instaló con fuerza en distintas comunidades digitales, donde usuarios cuestionaron la responsabilidad de difundir una información sin respaldo oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NicolasOcchiato/status/2067652991058932027?s=20&partner=&hide_thread=false Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total.

Corresponde una revision interna y una sanción contundente porque fue un error… — Nico Occhiato (@NicolasOcchiato) June 18, 2026

En medio de la controversia, Nico Occhiato decidió pronunciarse públicamente y manifestó su enojo por lo sucedido, tomando distancia del error y subrayando la gravedad del episodio dentro del medio que lidera.

A través de su cuenta de X, el conductor fue tajante respecto de lo ocurrido y dejó en evidencia su malestar por la exposición de un dato sensible sin verificación previa.

“Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”, publicó Occhiato, fijando su postura frente a la polémica.

Nico Occhiato y Flor Peña El fuerte comunicado de Nico Occhiato contra Flor Peña.

Lejos de minimizar lo ocurrido, el referente de Luzu TV fue más allá y adelantó que el episodio tendrá consecuencias internas, al remarcar que se trató de un error de máxima gravedad dentro del aire del canal.

“Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”,agregó el conductor, reforzando la idea de que el hecho será analizado en profundidad.

La controversia se disparó cuando comenzó a circular la versión falsa sobre el fallecimiento de Jorge Messi, en un contexto en el que su estado de salud ya generaba inquietud. Con el correr de las horas, se confirmó que no existía ningún comunicado oficial que avalara esa información.

La propagación del rumor desató una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la falta de chequeo previo y la irresponsabilidad de difundir un tema tan delicado. Finalmente, la propia familia Messi se vio obligada a emitir un comunicado para desmentir la versión y aclarar la situación.