Qué le pasa a Luis Miguel: internado y preocupación en su entorno
Según trascendió en medios internacionales, el artista estaría internado luego de una intervención quirúrgica. Qué se sabe.
La figura de Luis Miguel generó preocupación en las últimas horas debido a que medios internacionales, precisamente desde España a través de al revista Semana, confirmaron que permanece internado en Nueva York luego de ser intervenido quirúrgicamente por un problema cardíaco.
Según revelaron en la información, su evolución sería favorable y estaría acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, en el Hospital Monte Sinaí. Sin embargo entre la información no se reveló si se trató de una intervención programada o de urgencia.
“La revista Semana ha podido conocer en exclusiva que el cantante permanece hospitalizado en un centro en la Gran Manzana después de haber pasado por quirófano. Por suerte, ‘la evolución está siendo plenamente favorable’, lo que indica que no tendrá ningún impedimento en abandonar el hospital en cuestión cuando los profesionales lo crean pertinente", confirmó el medio español.
Por su parte, el periodista Pablo Layus contempló en un programa de América TV: "Información que llega de México, de España, especialmente un matutino de allá de España, la revista Semana, está saliendo a confirmar que Luis Miguel está hoy internado y atravesando un cuadro coronario bastante complicado. Está siendo intervenido en una clínica en Estados Unidos que se especializa en este tipo de situaciones”.
Luego, sumó precisión: “Pude recién hablar con Euge Cabral, que maneja el blog oficial que tiene Luis Miguel, y se acaba de comunicar también con los familiares, dicen que desmienten esta información, que no es la primera vez que viene circulando. Pero medios españoles conjuntamente con mexicanos están dando la información de que Luis Miguel está internado acompañado de su mujer y crece la preocupación dentro de lo que es el entorno y los fanáticos de Luis Miguel".
Más allá de esta aclaración a través del periodista, no se han hecho declaraciones oficiales sobre la información trascendida.
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