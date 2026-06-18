Qué dijo Flor Peña tras ser desvinculada de Luzu TV.

La actriz y conductora protagonizó la polémica del día al dar la fake news de la muerte del papá de Messi.

Florencia Peña protagonizó la polémica del día al dar por fallecido al papá de Lionel Messi , Jorge Messi , con una fake news que le costó el puesto de trabajo. Tras el gravísimo error que le costó muy caro, Nico Occhiato decidió desvincular a toda la producción de "El show del verano" e instó a la actriz a dar un paso al costado.

En medio del revuelo, la famosa hizo un nuevo descargo, donde confirmó su renuncia y repitió su pedido de disculpas a la familia del capitán de la Selección Argentina.

"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", comenzó diciendo Peña en un posteo en X luego de lo que fue la tremenda reacción de los internautas en las redes sociales donde criticaron duramente a la conductora del envío.

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"Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué", cerró Flor Peña el comunicado que también lo compartió en sus historias de Instagram.

Flor Peña fue desvinculada de Luzu TV

El canal de streaming Luzu TV confirmó la desvinculación de la actriz Florencia Peña de su staff. La medida llega como consecuencia directa de la difusión de una noticia falsa durante la emisión del programa El show del verano, donde la actriz y conductora afirmó al aire que el padre de Lionel Messi, Jorge Messi, había fallecido.

Su información, que carecía de cualquier sustento o verificación periodística, generó una rápida alarma en el entorno del capitán de la Selección Argentina. Ante la viralización del rumor y la gravedad de la noticia, la familia Messi tuvo que publicar un comunicado oficial para desmentir el fallecimiento y aclarar el verdadero estado de salud de Jorge Messi, llevando tranquilidad a sus allegados y a la opinión pública: "En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señalaron en un comunicado oficial.

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A partir del incidente, el fundador y dueño del canal, Nicolás Occhiato, utilizó sus plataformas para comunicar la postura institucional de la empresa frente a este hecho: "Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El show del verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", señaló Occhiato en un comunicado oficial.

La publicación precisa que las autoridades del medio decidieron desvincular a los responsables directos involucrados en la emisión del dato falso. En cuanto a Florencia Peña, el comunicado indicó que la actriz tomó la decisión de "dar un paso al costado". Además, el cierre del mensaje hizo hincapié en la línea editorial que el canal pretende mantener: "Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".