Las explosivas declaraciones Rochi Igarzábal contra Cris Morena cuando hizo Casi Ángeles

La actriz recordó situaciones que sufrió mientras participaba de Casi Ángeles y fue letal con Cris Morena y sus pedidos.

Luego de denunciar abuso sexual cuando tenía 5 años, Rochi Igarzábal , se refirió a una situación que vivió cuando comenzó a trabajar en los medios de comunicación. La cantante y actriz recordó los pedidos de la producción de Cris Morena cuando protagonizó Casi Ángeles.

Todo sucedió en “La Sesión”, el ciclo conducido por Sofía Calvo donde no solo recordó la situación de abuso intrafamiliar cuando apenas tenía 5 años, sino de los problemas alimenticios que atravesó en la adolescencia, una etapa marcada por presiones y exigencias estéticas.

“ En grabaciones me decían: ‘Te tenés que poner este shortcito’. Y yo respondía: ‘Pero es dos talles más chico, no me entra’. ‘Te va a tener que cerrar’. Y automáticamente yo decía: ‘Estoy más gorda’ ”, recordó sobre sus inicios en los medios cuando tenía 15, 16 años en la tira de Cris Morena.

Según explicó, ese tipo de situaciones generaban pensamientos que se instalaban en su cabeza y terminaban condicionando la forma en que se percibía a sí misma.

"Todas esas cosas eran pensamientos que se instalaban en mi cabeza. En ese tiempo estaba Twitter y veía los comentarios de la gente: ‘Mirá el baúl que tiene’. Eran todas cosas sobre el cuerpo. Me empecé a traumar", confesó la actriz.

Las presiones no solo estaban en el uso de un determinado vestuario, Rochi recordó que había escenas que debía realizar frente a cámara y que generaba incomodidad.

“O grabando un videoclip, cuando te decían: ‘Vamos a ponerles aceite, péguense más, meneá’. Son todas situaciones en las que estás haciendo cosas que no querés”, expresó Rocío Igarzábal.

Claro que su testimonio no es el primero del mundo Cris Morena, otros actores y actrices se hicieron eco de las condiciones para ser parte de las tira de la productora. Uno de los más polémicos fue Gastón Sofrittu quien denuncio maltratos de parte de Cris cuando participó del éxito de “Chiquititas”.