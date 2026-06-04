El duro relato de Rocío Igarzábal que conmocionó a las redes en el marco de Ni una menos

La actriz y cantante contó a sus más de 900 mil seguidores que sufrió abuso sexual a los 5 años.

Rocío Igarzábal eligió el 3 de junio para compartir con sus miles de seguidores uno de los episodios más dolorosos de su vida. La ex Casi Ángeles participó del undécimo aniversario de “Ni una menos” y se sinceró sobre un episodio de su infancia.

“ Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años . Por alguien que decía ‘cuidarme’. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo 5 años”, escribió sobre una imagen que la muestra a ella de pequeña. La actriz relató que el agresor pertenecía a su entorno cercano y que era una persona en la que su familia depositaba confianza, una situación que suele repetirse en numerosos casos de abuso infantil.

Luego, en otra imagen también de su niñez, Igarzábal profundizó sobre el impacto que aquella experiencia tuvo en distintas etapas de su vida. “Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo”, expresó.

Su testimonio puso el foco en los años de silencio, sufrimiento y dificultades derivadas de aquel abuso. “Hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia”, escribió.

Luego agregó una de las frases que más repercusión generó entre sus seguidores. “Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se las arrancaron”.

“Y hoy somos su Voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha. Nunca nos cansemos de luchar”, concluyó su mensaje dejando en claro que la lucha debe continuar.

En la publicación que recibió cientos de mensajes de personalidades del mundo del espectáculo tiene una especial dedicación: “Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas. #NiUnaMenos”.