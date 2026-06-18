Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: volvieron a internarlo

Chiche Gelblung volvió a encender las alarmas en el mundo de la televisión nacional por su salud. Es que a tan solo poco más de tres días de su alta, tras estar 29 días internado en el sanatorio Mater Dei , el conductor volvió a ser hospitalizado.

Según se conoció en las últimas horas, una de las figuras que tiene la TV nacional está en la guardia en forma de observación para chequear con suma atención distintos valores que no dieron bien y van en contra de lo esperado.

Más allá de esta información trascendida, no se conocieron más detalles sobre el estado de salud del periodista de 82 años.

Chiche Crónica Portada

La aparición en la TV hace poco menos de una semana

Chiche Gelblung no puede dejar la televisión. Su pasión por los medios de comunicación, tanto en la TV como radiofonía, hizo que horas posteriores al alta de su internación por una trombosis en el tobillo que derivó en un problema cardiovascular, regrese a la pantalla. El conductor esperó el tiempo de recuperación luego de una indicación clara de los médicos que le rogaron, a pesar de la negación del paciente, que complete el proceso y no empiece a trabajar antes de lo previsto.

Previo a esta reciente internación, se hizo presente en el canal Crónica donde lo recibieron con alegría, manteniendo un simpático diálogo. El Presto, su compañero de trabajo, tomó la palabra y confesó ante el periodista histórico que apareció en silla de ruedas: “Queremos brindarle nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro cariño. No solo de la gente que hace Crónica, sino de aquellos jóvenes que hemos tomado en vos las ganas de luchar y de hacer un periodismo que despierte conciencia”. Luego de escuchar, esbozó Chiche: “Cada dos años tengo que enfermarme para que me hagan esto”.

En continuidad con el relato contó si había extrañado trabajar: “Sí. A esta profesión tenés que extrañarla siempre, si no, no la podés hacer. Tenés que extrañarla, tenés que sentirla”, dijo y agregó confesando que le hubiera gustado ir al Mundial 2206: “Yo quiero estar en estos momentos en el mundial. Hubiera estado en el mundial, no el Rulo. No tengo problema con el Rulo, lo quiero mucho. Está haciendo una cobertura muy buena”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Data24comar/status/2066220007340585423&partner=&hide_thread=false Y un día VOLVIÓ CHCHE GELBLUNG a la pantalla de Crónica TV.



El presente de El Presto al gran Chiche en su vuelta a la TV. pic.twitter.com/wYEgZ7o6Fv — Data24.com.ar (@Data24comar) June 14, 2026

Un día antes a esta aparición, estuvo también e en su propio ciclo 70 20 Hoy que se emite por El Nueve. En ese momento habló sobre el proceso médico que atravesó: “El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’”, dijo, y apuntó con dureza: “Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso que diga: ‘Estás jorobado’”.

“Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaban decidiendo si era abajo de la rodilla o arriba de la rodilla. ¡Ya era la pierna!”, contó.

Luego, agregó: “Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie lo perdía. Se lo dije a mi mujer. Si ese era el precio para que salieran las cosas bien, vamos para adelante”. Sumado a esto, dijo: “Me lo tomé con naturalidad y con mucha valentía. Me sorprendí de mí mismo”.

Chiche Gelblung Portada

“Encontré un médico maravilloso. Ese es el cirujano vascular que me hizo la operación, que iba peleando en simultáneo con el traumatólogo”, dijo sobre el cirujano vascular. Por otra parte, contó las sensaciones durante la operación donde estuvo sedado pero sentía cómo trabajaban en su cuerpo: “Sentía cómo se estaba abriendo la arteria. Veía al médico trabajar para que se abriera. Sentía que le estaba ganando la batalla”.

En su relato volvió a apuntar contra l primer médico que esbozó la dura frase: “Sentí que querían matarme. El tema no era que perdiera el pie sino la vida. Mi reacción fue decir: ‘Yo no estoy golpeando las puertas del cielo’”,