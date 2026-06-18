Quién es el influencer que prometió donar 200 millones a fundaciones de perro

Una figura de las redes sociales anunció que si la Selección de Colombia conseguía los tres puntos en su debut mundialista, donaría una fortuna.

Las apuestas deportivas es uno de los temas que más da que hablar durante el mundial 2026 en un debate social sobre si está bien o no que estén permitida. Lo cierto es que en medio de ese gris en la opinión pública, un sinfín de personas apuestan a cada uno de los partidos que se disputan en el certamen ecuménico.

Así cómo este tipo de apuestas traen problemas para distintos usuarios de las aplicaciones, otras veces, en menor proporción, suelen ser un gesto importante que recorre el mundo a través de las redes sociales. Uno de los casos más llamativos fue el de Yeferson Cossio , un creador de contenido colombiano, que apostó por el seleccionado de su país y prometió donar una suma millonaria para fundaciones de perros.

La victoria de la cafetera ante Uzbekistán por 3-1 durante parte de la noche del lunes y la madrugada del martes, confirmó el acierto del influencer en una apuesta imponente que ascendía a un millón de dólares por lo que obtendría una suma millonaria si conseguía el resultado deseado.

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Ante esta victoria en la que tuvo que sufrir debido a que el rival de Colombia supo empatar el encuentro en el trámite del partido, tuvo un retorno proyectado de 1.380.000 dólares lo que se aproxima a 4.759 millones de pesos colombianos.

Previo al encuentro el influencer había sido claro en sus redes sociales sobre el fin que tendría la victoria: “Si esta publicación llega a 1.000.000 de me gusta (y Colombia gana) dono 200.000.000 a fundaciones de perritos”.

“Ya ganó Colombia. Ya si ustedes hacen que este post llegue a 1 millón de me gusta voy a donar 200 millones de pesos a la fundación de perros que ustedes elijan. Tienen una semana a partir de hoy”, soltó post partido.

Para cerrar, afirmó: “Compartan bastante que si este post llega a 1 millón de me gusta de aquí al 25 de junio, yo voy a donar 200 millones de pesos a la fundación de perritos que ustedes elijan”, señaló. Debido a esto, se deberá esperar si la publicación que al paso de 13 horas tiene 56 mil 'me gusta', alcanza la cifra requerida por el influencer.