Shakira fue vista con un famoso actor y crecen los rumores de romance

Tras su participación en el Mundial 2026, la cantante colombiana fue fotografiada junto al mexicano Manuel García-Rulfo.

La cantante Shakira volvió a estar en el centro de la escena mediática, pero esta vez no por su música ni por sus presentaciones internacionales. Tras su participación en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 , la artista colombiana fue fotografiada junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo , lo que desató una ola de especulaciones sobre un posible romance.

Las imágenes fueron captadas en Los Ángeles, donde ambos fueron vistos saliendo del exclusivo Hotel Sunset Tower . Aunque ninguno de los dos realizó declaraciones públicas sobre el encuentro, la aparición conjunta fue suficiente para encender los rumores entre sus seguidores.

Según trascendió, la cantante y el actor intentaron mantener un perfil bajo, aunque no lograron pasar inadvertidos ante quienes se encontraban en el lugar.

La información fue difundida por el sitio especializado en celebridades DeuxMoi, conocido por publicar primicias y versiones sobre figuras internacionales.

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Qué se sabe del posible romance

De acuerdo con testigos citados por el medio, Shakira y García-Rulfo se mostraron relajados, sonrientes y de muy buen humor durante toda la velada.

"Estaban de muy buen humor, no paraban de sonreír y reírse entre ellos", señalaron. "Estaban de muy buen humor, no paraban de sonreír y reírse entre ellos", señalaron.

Las versiones indican además que ambos abandonaron el establecimiento en el mismo vehículo. El actor tomó el volante, mientras que la cantante ocupó el asiento del acompañante.

Por ahora, no existe confirmación oficial sobre una relación sentimental y tampoco hubo publicaciones en redes sociales que permitan confirmar el vínculo.

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Quién es Manuel García-Rulfo

Manuel García-Rulfo es uno de los actores mexicanos con mayor proyección internacional de los últimos años. Nació en Guadalajara y comenzó su carrera artística en producciones de cine y televisión hasta dar el salto a Hollywood.

Su reconocimiento global llegó con el papel de Mickey Haller en la serie de Netflix "El abogado del Lincoln", basada en las novelas de Michael Connelly.

Además, participó en películas como "Los siete magníficos", junto a Denzel Washington y Chris Pratt; "Asesinato en el Expreso de Oriente", "Escuadrón 6" y "Cake: Una razón para vivir", protagonizada por Jennifer Aniston.

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La nueva etapa de Shakira tras su separación de Gerard Piqué

Desde su mediática ruptura con Gerard Piqué, Shakira inició una nueva etapa personal y profesional. La cantante se mudó a Miami junto a sus hijos Milan y Sasha y retomó con fuerza su carrera artística.

En los últimos años protagonizó exitosas giras internacionales, lanzó colaboraciones que dominaron las plataformas digitales y convirtió su historia personal en inspiración para varias de sus canciones.

Su sesión con el productor argentino Bizarrap se transformó en un fenómeno mundial y dejó una de las frases más recordadas de su carrera reciente: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Mientras tanto, la aparición junto a Manuel García-Rulfo alimenta las versiones sobre un posible nuevo capítulo en la vida sentimental de la artista. Por ahora, ni Shakira ni el actor confirmaron o desmintieron los rumores que comenzaron a circular tras su encuentro en Los Ángeles.