Daniela Celis se emocionó al recordar como vivió el Mundial de Qatar 2022 en Gran Hermano.

Daniela Celis palpitó el debut de Argentina en el Mundial 2026 al recordar como vivió la Copa del Mundo anterior en el marco de la experiencia de aislamiento que supuso Gran Hermano 2022 . La exparticipante del reality utilizó sus redes sociales para compartir, a través de un video y un mensaje escrito, el profundo impacto que le generó volver a disfrutar de la fiesta del fútbol junto a su familia y en la calle.

Recordó que hace ocho años no experimentaba un campeonato del mundo como el resto de las personas. Su vivencia más reciente, en el año 2022, se dio mientras formaba parte del reality, lo que la privó de participar de las celebraciones populares y de los rituales colectivos que rodean a la Selección.

La distancia de esa experiencia, ahora en 2026, se hizo sentir con intensidad: “Hace ocho años, literalmente hace ocho años que no vivimos un mundial en la calle, nosotros. El último fue encerrados en una casa hace cuatro años, que salimos campeones del mundo”, expresó Daniela, al mostrar en su relato una mezcla de nostalgia y alegría.

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La participante rememoró cómo en la casa de Gran Hermano vieron la final de 2022 todos juntos en el sillón, vistiendo camisetas con banderas albicelestes. El festejo se limitó a una celebración interna que terminó dentro de la pileta. Ese contraste entre el aislamiento y la vida real marca el núcleo de su testimonio: “Nosotros veíamos el mundial en una televisión con nosotros y se terminaba el partido, la televisión se apagaba y seguíamos nuestra vida real limpiando la casa o haciendo lo que hacíamos en el juego. Se terminaba el festejo”.

El nuevo Mundial en la vida de Daniela Celis

La llegada de un nuevo Mundial en 2026 encontró a Daniela Celis transitando una experiencia completamente diferente. Volver a escuchar los bocinazos, ver los rostros pintados de celeste y blanco y sentir la ciudad movilizada por la Selección generó en ella una reacción emocional intensa. “Hace ocho años que no escuchaba el gol de mi vecino, nosotros abrazándonos con la familia. Estábamos encerrados”, relató, dejando en claro cuán significativa es la vivencia colectiva del fútbol para quienes, como ella, quedaron al margen en la edición anterior.

Este tipo de aislamiento, propio del formato de Gran Hermano, deja huellas difíciles de percibir en el momento, pero que afloran cuando la rutina se retoma. Daniela confesó: “Yo pensé que no me había quedado ninguna sensación rara o secuela después de la casa del Gran Hermano, que estaba todo sanado, pero esto me emociona”. La emoción, en su caso, se tradujo en lágrimas y en una reflexión espontánea sobre el paso del tiempo y la importancia de los rituales compartidos.

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La transmisión de la final de 2022 fue un evento singular para los participantes. Según recordó, los trece integrantes vivieron el partido juntos, todos sentados en el sillón central, vestidos con los colores de la Selección. Al concluir el encuentro y confirmarse la victoria argentina, el festejo se trasladó a la pileta.

El aislamiento impuesto por el reality transformó lo que para millones fue una celebración multitudinaria en una fiesta íntima, privada de la euforia popular que desbordó las calles, los bares y los hogares de todo el país. Daniela subrayó que solo ellos pueden comprender plenamente ese sentimiento: “Nosotros 13 entendemos este sentimiento y yo solo quería compartirlo con ustedes”, escribió como parte de su mensaje.