Murió la actriz Daveigh Chase, conocida por interpretar a Samara en La Llamada

Saltó a la fama al darle la voz a Lilo, el personaje de la película de Disney de 2002, y a la protagonista de "El viaje de Chihiro" en su versión en inglés.

Murió a los 35 años la actriz que interpretó a Samara en La Llamada.

La actriz Daveigh Chase , recordada por interpretar a Samara Morgan n la película de terror La llamada, murió el martes a los 35 años en Los Ángeles . Según confirmó su pareja, Roy Hernandez , la causa fue una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en sepsis y el colapso de sus órganos.

Chase había sido internada a principios de mes por un cuadro de desnutrición . Durante su hospitalización, la infección avanzó y terminó provocando su fallecimiento, según detalló el portal TMZ.

La artista comenzó su carrera en Hollywood desde muy chica. En 2002, puso la voz a Lilo en la película animada de Disney Lilo & Stitch , un rol que repitió en la serie derivada. Ese mismo año, también fue la voz de Chihiro Ogino en el doblaje al inglés de El viaje de Chihiro , la obra maestra de Hayao Miyazaki .

Pero fue su interpretación de Samara Morgan en La llamada lo que la catapultó a la fama mundial. Su actuación como la nena fantasma que sale del pozo y aterroriza a los protagonistas la convirtió en una presencia inolvidable del cine de terror. Por ese papel, recibió el MTV Movie Award a la mejor villana en 2003.

Samara La Llamada

El recorrido de Daveigh Chase por la televisión y el cine

Después de su éxito en el cine, Chase sumó un papel clave en la televisión: fue Rhonda Volmer en la serie de HBO Big Love, donde participó en 32 episodios a lo largo de cinco temporadas. Su filmografía también incluye títulos como Donnie Darko, El quinto de Beethoven y apariciones en series como Sabrina, la bruja adolescente y ER.

La familia de la actriz lanzó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe tras su muerte.

Su desaparición de Hollywood

A pesar de que tuvo mucho éxito desde la infancia, poco a poco su carrera empezó a desmoronarse y se alejó de Hollywood. Uno de los motivos fue su constante coqueteo con el escándalo, que incluyó episodios con la policía por el abuso de estupefacientes.

En febrero de 2017, por ejemplo, fue detenida por la policía por conducir un vehículo robado. Luego, fue interrogada por un hecho similar, ocurrido poco tiempo antes.

Daveigh Chase, Samara La Llamada

En aquel momento, trascendió que la actriz había acompañado a un hombre hasta un hospital de Los Ángeles y que luego se marchó. El individuo, identificado por la prensa como alguien cercano a ella, murió por una sobredosis.

Aunque las autoridades nunca la imputaron por el caso, la situación provocó una intensa cobertura mediática y alimentó el interés público por su vida privada.

El escándalo no cesó, ya que en 2018 fue nuevamente detenida por portación de sustancias ilegales. Según trascendió, logró salir de prisión bajo fianza.

Un video del pasado y la sombra de un escándalo

En medio del dolor por la muerte de Chase, un video de 2003 volvió a circular en redes sociales. Las imágenes muestran a Sean “Diddy” Combs, hoy detenido y acusado de delitos graves, conversando con la actriz, que tenía apenas 12 años, en los backstage de unos premios.

“¿Vas a venir a la fiesta de esta noche?”, le preguntó Combs. Chase asintió con timidez, mientras el músico reía. No hay registros de que la actriz haya asistido a esa fiesta, y ni ella ni Combs hicieron comentarios públicos sobre ese intercambio.

La misma noche, Combs y Ashton Kutcher le entregaron a Chase el premio a la mejor villana. Al recibirlo, la actriz imitó la voz de Samara y lanzó: “Solo quiero decir que todos sufrirán. ¡Gracias, MTV!”.

El video resurgió tras el arresto de Combs en septiembre de 2024, cuando fue imputado por tráfico sexual, conspiración para el crimen organizado y transporte con fines de prostitución. Una acusación formal de 14 páginas citó sus fiestas privadas como parte de las pruebas y sostuvo que el músico “abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y otras personas a su alrededor” durante décadas.