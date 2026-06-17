Espectáculos La Mañana Lionel Messi Récord en todo: cuánto midió el partido de Argentina con Messi como figura

La televisión festejó la victoria de la Selección argentina en su debut en el mundial 2026 y el show de un Messi descollante que generó un sinfín de repercusiones en las redes sociales horas después del final del encuentro. No solo por la victoria del equipo, sino que el rating alcanzó picos impresionantes que no se acostumbra en lo canales de TV.

En una noche donde el jugador alcanzó un récord de Miroslav Klose como máximo anotador de la Copa del Mundo y festejó los 20 años en el seleccionado, la TV sumó números históricos. Uno de ellos fue el canal Telefé que alcanzó picos de 38 puntos, mientras que otras señales televisivas lograron tener un importante número. Esta cifra significó 2.717.748 personas viendo el partido, en paralelo al Stream Telefe que tuvo 516 K.