Le dijo "retirado" en vivo y terminó sufriendo el triplete: la afligida reacción de un streamer mexicano anti Messi

El streamer fue duro con Messi cuando el partido estaba empatado sin goles y luego sufrió el triplete del capitán en el debut mundialista. El increíble video.

Lionel Messi no dejó dudas en el debut ante Argelia en la Copa del Mundo y fue contundente en cada una de las oportunidades que tuvo. Hat trick, comprometido en la marca por momentos, movimientos rápidos que muestran un gran nivel, entre otros detalles que exhiben un gran presente del capitán a tan solo días de cumplir 39 años. Cuando importantes figuras del deporte muestran su admiración por el jugador, otros intentan oponerse con posturas contrapuestas.

En las redes sociales aparecieron un sinfín de reacciones en torno al partido donde el múltiple campeón brilló con una tarde-noche mágica. Entre ellas, un streamer mexicano, confeso hater de Messi , quedó expuesto con una particular definición sobre el jugador previo a los tres tantos convertidos en el partido.

Es que durante una transmisión en vivo donde vieron el partido de la Selección argentina , un streamer mexicano tuvo una particular frase que no pasó desapercibida. Desafortunadamente, cuando el partido estaba empatado sin goles, Mike Máquina del Mal , como se lo conoce en el ambiente, llamó "retirado" a Messi .

Minutos posteriores, el capitán de la Selección respondió con un triplete que lo dejó con una sensación de angustia que lo hundió en el sillón y le provocó un rostro de tristeza durante la transmisión.

Streamer Messi retirado video

"Esa entrada fue una absoluta deshonra": la dura crítica de un exjugador histórico contra Messi tras su triplete

Gran parte de la sociedad que es fanática del fútbol quedó eclipsada por la presentación de Lionel Messi, el pibe de casi 39 años, que dio una clase de fútbol en el debut mundialista de la Selección argentina ante Argelia donde consiguió un 3-0 contundente para hacerle honor al mote de candidato. Sin embargo, en medio de un sinfín de elogios que aparecieron hasta en los medios internacionales, algunos se animaron a lanzar una crítica inesperada.

En las últimas horas, un exjugador reconocido a nivel mundial apuntó con dureza contra el capitán de la Selección que tuvo una noche soñada para ilusionar al pueblo argentino que cree en la defensa del título logrado en Qatar 2022.

Quién fue el jugador

"Después del partido de ayer, todo lo que ves es alabanzas a Messi por todos lados, el revuelo, los titulares, la charla sobre el hat-trick. Sí, tal vez se merece algo de eso — el chico todavía puede jugar. Pero nadie quiere decir la verdad. Nadie quiere abordar lo que salió mal ayer". Quién esbozó esa frase inesperada fue el exjugador Roy Keane, en el inicio de una crítica dura y extensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Lemonbriz/status/2067179080269574573&partner=&hide_thread=false Roy Keane on Messi’s career ending tackle overlooked by VAR and the referee ;



”After the match yesterday all you see is Messi’s praises everywhere, the hype, the headlines, the hat-trick talk. Yeah, maybe he deserves some of it — the lad can still play.

But no one wants… pic.twitter.com/Oo9ZakZbKV — Lemon (@Lemonbriz) June 17, 2026

En medio de su análisis, se refirió al pisotón de Messi a un futbolista argelino por el que reclamaron sea revisada por el VAR y, luego, se aplique la roja: "Esa entrada fue una absoluta deshonra. Tarde, con tacos por delante, directo al tendón de Aquiles — territorio que pone fin a carreras. En cualquier otro jugador, en cualquier otro lado, es tarjeta roja directa y te vas marchando antes del medio tiempo. Pero no cuando se trata de Messi".

"El árbitro se acobarda, el VAR echa un vistazo rápido y dice ‘nah, sigue adelante, chaval’. ¡Por favor, dame un respiro! Este es el Mundial, el escenario más grande del fútbol. Aquí es donde las reglas se supone que significan algo. No torcidas, no suavizadas, no ignoradas por el nombre en la espalda de la camiseta. Jugadores han sido expulsados por la mitad de eso en este torneo. ¿Dónde está la consistencia? ¿De repente las leyes del juego no aplican cuando se trata de Lionel Messi?", dijo.

Para cerrar, soltó: "Por esto el fútbol se ha vuelto blando. Los grandes nombres se protegen, al resto los crucifican. Un chiste absoluto de arbitraje en el escenario más grande de todos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/beltrandelrio/status/2067082128689422491&partner=&hide_thread=false No ha nacido el árbitro que le saque tarjeta roja a Messi en un Mundial. pic.twitter.com/IUnlxvrofI — Pascal (@beltrandelrio) June 17, 2026

El periodista español Edu Aguirre, amigo de Cristiano Ronaldo, pidió una roja para Messi

Quien también fue crítico fue el periodista español Edu Aguirre, un reconocido amigo de Cristiano Ronaldo. En su participación en el Chiringuito, soltó: "Bien, tiene mérito. Con 38 años meter esos goles... contra Argelia, pero muy bien. El tema no es como empieza, sino cómo acaba".

"Es muy bueno. No me quiero calentar, pero es demasiado evidente. Todos vimos como Argentina ganó el mundial pasado, con siete penales. Lo tienen que echar, si es cualquier otro jugador de los 22 en el campo, lo echan", dijo y agregó: "Me parece muy bien que la FIFA quiera respetar a las leyendas del fútbol mundial pero es roja".