Un histórico rendido a los pies de Messi: "Es hora que el mundo deje de esconderse y acepte que es el mejor de todos los tiempos"

Un exjugador histórico de Brasil se deshizo en elogios para Messi luego del triplete en el debut mundialista ante Argelia. Quién fue.

Lionel Messi mostró un nivel superlativo. Cuando todas las miradas estaban puestas sobre su figura debido a que era una duda en la prensa si estaría o no en el mundial 2026 , el capitán confirmó que está en un gran nivel con su triplete ante Argelia en el debut mundialista que despertó una infinidad de elogios para el jugador que no deja de sorprender.

Luego de la actuación estelar, distintas figuras del fútbol internacional no obviaron el rendimiento del '10' y fueron claro al expresarse sobre el nivel de uno de los jugadores considerado entre los mejores de la historia del deporte.

"Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo”, aseguró el exjugador brasileño Ronaldo Nazario y aseguró tras el 3-0: “ Argentina es la actual campeona reinante de la competición".

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Las palabras de Ronaldo Nazário, uff. pic.twitter.com/hZ30wgyCoK — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 17, 2026

Luego en su relato, O Fenómeno sobre el rendimiento estelar del jugador que está por cumplir 39 años: "Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos”. Para cerrar, concluyó: "Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo. Sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre".

Mundial 2026: la prensa internacional se rindió ante Lionel Messi, así reflejaron su partido ante Argelia

La actuación de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026 no pasó inadvertida para la prensa mundial. Tras la goleada por 3 a 0 sobre Argelia, con un triplete del capitán, los principales diarios deportivos del planeta dedicaron sus portadas al rosarino.

El hat-trick, con goles a los 17, 59 y 75 minutos, dejó a Messi igualado con el alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 16 tantos. Fue, además, su primer triplete en un debut mundialista.

En Alemania, el diario Sport Bild abrió su cobertura con una definición contundente: "¡Triplete! Show increíble de Messi". Desde Francia, L'Équipe eligió una frase categórica: "El mejor goleador de la historia es Messi", y destacó los 200 partidos del 10 con la Selección.

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En España la reacción fue unánime. Marca tituló "Brutal: ¡hat-trick de Messi!" y AS resumió la noche con un escueto "¡Histórico Messi!". Mundo Deportivo fue por la dimensión del hito: "Eterno Messi", el más grande de siempre.

Desde Italia, La Gazzetta dello Sport publicó: "Eterno Messi, triplete en el debut de su sexto Mundial. Delirio en las tribunas". En Inglaterra, el Daily Mail subrayó la marca histórica y The Sun calificó la presentación del argentino como deslumbrante.

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Un récord que agranda todavía más la figura de Lionel Messi

La repercusión también se sintió con fuerza en América. En México, el diario Récord apeló al lenguaje de las redes y tituló "Messi en modo GOAT", la sigla inglesa para "el mejor de todos los tiempos".

Más allá de los elogios, los números respaldan la euforia. Messi alcanzó los 16 goles mundialistas en 27 partidos, una cifra que también lo consagra como el futbolista con más presencias en la historia del torneo, por encima de Lothar Matthäus, el propio Klose y Cristiano Ronaldo.

El capitán, de 38 años y a días de cumplir 39, transita su sexto Mundial. La actuación renovó el reconocimiento global a una carrera que sigue sumando récords y volvió a colocar al rosarino en el centro de la escena deportiva internacional.

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Tras el partido, el propio Messi puso el foco en el aliento de los hinchas. "Demostraron que Argentina es una locura y volvieron a llenar el estadio, sea donde sea", señaló el capitán, que destacó el esfuerzo de los simpatizantes que viajaron a Estados Unidos.

La unanimidad de los titulares reflejó la magnitud de una noche redonda para el campeón vigente. El conjunto que dirige Lionel Scaloni encabeza el Grupo J y comenzó con paso firme la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

El próximo capítulo llegará el lunes 22 de junio, cuando Argentina enfrente a Austria en Dallas. Allí, Messi tendrá la chance de quedar en soledad como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

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