Bombazo: Real Madrid tiene como prioridad a una estrella de la Selección argentina en medio del mundial

Según trascendió en medios españoles, el club tiene como prioridad avanzar en negociaciones por un jugador brillante. De quién se trata.

Real Madrid quiere sacudir el mercado con la incorporación de un futbolista estrella de la Selección argentina que tuvo un buen rendimiento en el debut mundialista ante Argelia . Ya anunció la contratación del español Marc Cucurella , como también el portugués Bernardo Silva para darle un salto de calidad al equipo que no tiene un buen presente. En medio de la Copa del Mundo , el elenco español quiere a un argentino.

Según trascendió en los medios españoles, un futbolista que es de alta consideración por el entrenador Lionel Scaloni para el mediocampo de la Selección, es pretendido por el club histórico de España.

Enzo Fernández es la prioridad número 1 del Real Madrid para este mercado pases. Según dieron a conocer en medios como Marca, el jugador es el mayor objetivo del club por un pedido expreso del nuevo entrenador José Mourinho , que quiere reforzar la mitad de la cancha con nombres fuertes de gran rendimiento.

enzo fernández chelsea 3

Según se sabe el agente de Enzo, el exfutbolista Javier Pastore, sabe que el Real lo quiere y que en los sueños del jugador aparece el club. El club buscará cerrar la operación rápidamente para concretar el mercado de pases aunque no será una tarea fácil.

Chelsea dispuesto a negociar

Entre la información que trascendió, el club inglés estaría dispuesto a negociar y el nuevo entrenador Xabi Alonso, ex DT e histórico como jugador del elenco español, no pretende retener futbolistas pero tampoco hará fácil su venta.

El costo de Enzo Fernández

La cifra no bajaría de los 120 millones de euros, número que pagó el club por su pase a Benfica en el mercado de pases invernal de 2023, luego de haber sido una revelación en el Mundial Qatar 2022 donde terminó levantando el título.

Chelsea Enzo Fernández Final

La sanción que había recibido Enzo en Chelsea por sus declaraciones sobre Madrid

En Inglaterra no gustó nada. Enzo Fernández recorrió algunos streaming en el territorio nacional mientras estaba en el país para jugar una doble fecha FIFA y lanzó una frase que hizo ruido en el Chelsea, club en el cual juega actualmente, a punto tal que decidieron sancionar al jugador por lo ocurrido.

El mediocampista se sentó en el streaming del influencer Marcos Giles y lanzó una frase que generó un revuelo al dar a entender que le gusta también la ciudad de Madrid, lo que se tomó como un guiño para el Real Madrid en medio de rumores de una posible transferencia a la institución: "Me gusta mucho Madrid. Es parecido a Buenos Aires", soltó con tono jocoso mientras que Giles como un acompañante del jugador sonreían intentando creer en la posibilidad de desembarcar en el merengue.

Días más tarde el jugador volvió a hacerse eco de esas declaraciones durante su participación en el programa Nadie Dice Nada del streaming Luzu TV. Al ver también esa situación, el elenco blue tomó una fuerte decisión con el jugador y le comunicó una sanción que afectará a su continuidad en el equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchiringuitotv/status/2039493669615489396&partner=&hide_thread=false "Si me das a elegir una ciudad de Europa para vivir... ME GUSTA MUCHO MADRID".



"¿Un jugador difícil de marcar? TONI KROOS y LUKA MODRIC".



Mucho ojo al último guiño de ENZO FERNÁNDEZ al REAL MADRID... pic.twitter.com/ZFoXbPTR0W — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 2, 2026

“Hablé con Enzo hace aproximadamente una hora. Como club de fútbol y conmigo participando de la decisión, no estará disponible para el partido de este sábado ni contra el Manchester City del próximo domingo”, dijo el entrenador Liam Rosenior sobre la decisión tomada. Por otra parte el DT agregó: "Es decepcionante que Enzo hable de esa manera. No tengo nada malo que decir de él, pero se cruzó una línea, una línea que atenta contra nuestra cultura y lo que queremos construir”.

En su relato, sumó: "Por Enzo, en primer lugar, como persona, como jugador y como individuo, tengo el máximo respeto por lo que ha logrado y por lo que representa como jugador. Está frustrado porque quiere que tengamos éxito. En cuanto a la decisión, no se trata solo de mí, ni de los directores deportivos, ni de la directiva, ni de los jugadores; estamos de acuerdo en cada decisión que tomamos. Fue una decisión conjunta. La puerta no está cerrada para Enzo. Es una sanción. Hay que proteger la cultura, y en ese sentido, se cruzó un límite durante la fecha FIFA”.

En el cierre del tema, contó: "No es lo ideal. Gran parte de esto se debe a diez días difíciles en cuanto a los resultados que hemos tenido, probablemente los más difíciles para mí como jugador o entrenador. Me remontaré al primer partido contra el Paris Saint-Germain. Todo se vino abajo en 15 minutos y hubo una gran descarga emocional que se extendió a los siguientes tres partidos. Los jugadores estaban motivados porque creían que podíamos lograr algo realmente especial en la Champions League. Los comentarios de Enzo y Marc Cucurella en las entrevistas se derivan de eso. En realidad, parte de un buen deseo de que el club triunfe. Pero en esos momentos, necesitamos más estabilidad emocional como grupo de jugadores”.

Enzo Fernandez Madrid

“Hablar en su nombre, de lo que quiere y de su futuro, no me corresponde hacerlo a mí. Quiero centrarme en un futuro brillante donde podamos llegar a las semifinales de la FA Cup”, concluyó.

Otra noche memorable de Messi: Argentina hizo "primera" con su ancho de espadas

Una de las tantas características de Lionel Messi a lo largo de su carrera es cómo pulveriza las palabras y los récords casi desde que debutó en primera. Primero en el Barcelona y después en la selección, el "10" se transformó en el "as de espadas", esa carta para asegurar la victoria. Así lo hizo el martes por la noche en Kansas, con tres goles que le dieron la victoria al campeón defensor sobre Argelia, en el inicio del Mundial 2026.

Ya había avisado en un gol anulado en el inicio. "El Enano", como le dicen sus amigos de la selección, estaba afilado. Como si no hubiese ganado nunca. Como si el hambre se le renovara cada vez que empieza un partido nuevo, un torneo diferente, un desafío distinto.

Cumplió 200 partidos con la selección mayor, el que más jugó y el que más goles hizo con la celeste y blanca.

Voraz, insaciable, indefendible. Así es Messi, que a ocho días de cumplir 39 años fue determinante para que Argentina golee a un rival que para la mayoría de los participantes de este Mundial, hubiese resultado mucho más complejo.

El gol de Argelia, posteriormente anulado, fue un llamado de atención. La tarea no era sencilla y tanto los jugadores como el cuerpo técnico lo sabían. Por eso lo que vino después en el partido fue tan importante.

selección argentina primer partido argelia

No era fácil

Hay estadísticas que por sí solas no dicen nada. Pero hay una que en la previa de los mundiales siempre me hace ruido: lo que le cuesta a los campeones el comienzo del torneo siguiente.

A excepción de Francia, que viene de ser campeón en 2018 y subcampeón en 2022, varias otras potencias han sufrido de un Mundial a otro. En las últimas tres décadas, tanto Francia (en 2002), como Alemania, España e Italia padecieron la vara alta que deja llegar a lo más alto.

Para colmo, este mismo equipo argentino ganó las Copas América anterior y posterior a esa consagración, algo solo comparable con la furia española del 2008 al 2012.

Pero justamente ese equipo ibérico sufrió mucho en 2014 y se quedó afuera en fase de grupos.

El debut de la propia selección en Qatar 2022, con derrota 1-2 ante Arabia Saudita, es otro ejemplo de que los inicios son siempre peligrosos.

Y la palabra "peligroso" le cabe también al rival del primer partido, porque Argelia demostró ser un equipo picante, que exigió a la formación de Scaloni. La intensidad física, la habilidad de sus jugadores ofensivos y el hecho de tener un plantel que compite en las mejores ligas del mundo, se notó.

Las diferencias de jerarquía en favor de Argentina son evidentes, pero no por eso hay que dejar de valorar la victoria.

Sin ir más lejos, hay que relojear lo que le pasó a España, el lunes, contra la debutante Cabo Verde.

messi de paul festejo

Los problemas físicos fueron otro rival

El saldo positivo de la victoria también se vincula a cómo llegó el plantel, con varios tocados y hasta una baja de la lista por lesión, como la de Leonardo Balerdi. Además, el lateral izquierdo titular debió descansar por la misma razón y en su lugar Facundo Medina cumplió una sobria tarea.

Pero todas estas palabras caen en saco roto de solo pensar que este es el último Mundial de Messi. No solo como argentino, sino como fanático del fútbol.

El final es inevitable, pero ojalá que sea como él quiere y merece.

messi mirada oficial

Así fueron todos los debuts de la selección en mundiales

Uruguay 1930 - Argentina 1-0 Francia

Italia 1934 - Argentina 2-3 Suecia

Suecia 1958 - Argentina 1-3 Alemania Federal

Chile 1962 - Argentina 1-0 Bulgaria

Inglaterra 1966 - Argentina 2-1 España

Alemania 1974 - Argentina 2-3 Polonia

Argentina 1978 - Argentina 2-1 Hungría

España 1982 - Argentina 0-1 Bélgica

México 1986 - Argentina 3-1 Corea del Sur

Italia 1990 - Argentina 0-1 Camerún

Estados Unidos 1994 - Argentina 4-0 Grecia

Francia 1998 - Argentina 1-0 Japón

Corea/Japón 2002 - Argentina 1-0 Nigeria

Alemania 2006 - Argentina 2-1 Costa de Marfil

Sudáfrica 2010 - Argentina 1-0 Nigeria

Brasil 2014 - Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina

Rusia 2018 - Argentina 1-1 Islandia

Qatar 2022 - Argentina 1-2 Arabia Saudita

USA,Canadá y México 2026 - Argentina 2-0 Argelia