Enzo Fernández sin filtro: las disculpas a los hinchas de Boca, el guiño al Real Madrid y su vuelta a River

El jugador expresó se retractó sobre las declaraciones por el campo de juego de La Bombonera. Qué más dijo.

Los hinchas de Boca estallaron contra Enzo Fernández por sus declaraciones tras el partido ante Mauritania donde la Selección argentina consiguió una victoria que estuvo lejos del lujo y fue ajustada por 2-1 en La Bombonera . "La cancha y no pudimos no estaba en buenas condiciones demostrar mucho nuestro juego", había dicho el mediocampista encendiendo una polémica que hizo ruido.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de los hinchas xeneizes que entendieron ese mensaje como una chicana entendiendo que el jugador está ligado a River por haber surgido ahí haber manifestado en todo momento que es hincha de ese club. Este domingo en stream con el influencer Marcos Giles pidió disculpas sobre lo ocurrido.

“Post partido había leído. Recibí mensajes, de todo. Lo vi. No lo dije con intención de cargar , jamás con mala intención. Pido disculpas si se lo tomaron a mal. Mis valores no son esos, de criticar", dijo en vivo y agregó: “Cuando vengo a la Selección somos todos uno. No quiero faltar el respeto y menos tener un comentario con mala intención. No soy de esa manera ni en pedo. A veces lo sacan de contexto, también el momento y todo. Pido disculpas, no soy así".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2038370265529201116&partner=&hide_thread=false [STREAM] "Jamás con mala intención": Enzo Fernández pidió "disculpas" por el comentario sobre las "condiciones" de La Bombonera y subrayó que no quiso "chicanear". https://t.co/TBYLzTMhyp pic.twitter.com/2cYvVTIyKA — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 29, 2026

Cabe recordar que el jugador deberá volver a jugar en el estadio de Boca este martes ante Zambia debido a que el Más Monumental, donde hace de local la Scaloneta, aún no está disponible.

El guiño al Real Madrid

Durante la transmisión que compartió con el influencer dejó una frase que no pasó desapercibida. En un intercambio con total complicidad, el jugador fue consultado sobre cuál es la ciudad que le gustaría vivir, a lo que Enzo contestó sin dudar: “Me gusta mucho Madrid, parecido a Buenos Aires”, dejando entrever la posibilidad de llegar al Real Madrid.

Sobre el deseo de volver a River

“Quiero volver. Y quiero volver estando bien”, dijo con claridad el jugador generando una sonrisa en los hinchas del millonario.

En su relato contó cuáles fueron las dificultades que tuvo para concretar su primer regreso al club: “Cuando volví a River sufrí mucho la pretemporada, vomitaba, físicamente estaba mal. Era otra preparación, muy dura. Estuve tres meses sin jugar, entraba y estaba apagado, no estaba preparado mentalmente. Entré contra Argentinos Juniors, me fue bien, al partido siguiente fui titular y desde ahí fui en alza. Fue muy importante el entorno, mis compañeros me acompañaron mucho y Marcelo (Gallardo) es muy exigente, eso me ayudó”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/2038369589835223417&partner=&hide_thread=false Enzo Fernández dijo que quiere volver y le gustaría volver a River en un futuro pero estando bien. Y cuando le preguntaron qué lugar le gusta para vivir dijo que le gusta Madrid



Lo que sería verlo a Enzo en el mediocampo del Real Madrid, me vuelvo loco si se da pic.twitter.com/IksxmptUAs — SpiderCARP (@SpiderCarp23) March 29, 2026

Además, sumó: “(Sebastián) Becaccece no me dejaba volver. Y lo enfermé, lo volví loco, lo llamaba por teléfono… Imagínate, me llama (Enzo) Francescoli, después me llama Marcelo (Gallardo) y me decían que querían contar conmigo en la pretemporada. Y me volví loco".

“‘Dejame volver a River’”, le decía a Becca. Y él me decía: ‘No, sos un jugador muy importante para nosotros, te necesitamos dos o tres meses más, quedate’. ‘Mi sueño siempre fue jugar en River. No me cortés la oportunidad porque Marcelo me está llamando para ir a la pretemporada’, le dije", concluyó sobre el tema.

Triunfo y nada más: la Selección Argentina dejó dudas, pero le ganó a Mauritania

Tras la polémica por la suspensión de la Finalissima y la organización de dos amistosos a contrarreloj, la Selección Argentina debió afrontar su primer compromiso frente a Mauritania, que terminó siendo más peligroso de lo esperado: si bien empezó ganando con comodidad en la primera mitad por los goles de Enzo Fernández y Nico Paz, mostró una versión floja en el complemento -ya con Lionel Messi en cancha- y hasta llegó a descontar Jordan Lefort. Un triunfo testimonial que, por supuesto, deja cierta preocupación.

La crónica de Argentina-Mauritania

Contra un rival claramente menor, la Selección tuvo el monopolio completo de la pelota y el ritmo de los primeros minutos fue casi de entrenamiento: el campeón del mundo optó por hacer fluir la pelota en la mitad de la cancha y buscar huecos por los costados, algo que consiguió Nico Paz y que capitalizó con un débil remate.

Nico González también probó por el sector izquierdo y sacó un disparo que Babacar Diop contuvo con algo de zozobra. El cero le duró poco a los africanos: Nahuel Molina tiró un centro bárbaro y Enzo Fernández, que llegó desde atrás, ejecutó un tiro rasante para sellar el 1-0.

Más allá de que el campeón del mundo siguió siendo claramente superior, la visita tuvo una ocasión increíble para igualar el marcador: tras un córner, Brahima Keita capturó el rebote y su intento se fue apenas por al lado del palo. Segundos después respondió el combinado nacional, luego de una sucesión de pases que Gardelito no pudo definir.

Cuando se veía venir un tanto más del seleccionado, y sin la presencia de Lionel Messi en la primera etapa, el que frotó la lámpara fue Nico Paz: a balón parado, clavó un golazo de tiro libre y el europibe se estrenó en la red con la camiseta celeste y blanca.

El hombre del Como estuvo muy cerca de concretar su doblete, pero le pegó mordido y todo terminó en las manos del arquero. Del otro lado, el Dibu Martínez se lució por única vez: el golero del Aston Villa contuvo sin dar rebote un disparo de Oumar Ngom dentro del área que tenía destino de grito.

El complemento estuvo marcado por el ingreso de Lionel Messi, que desde el inicio se mostró muy activo y participativo. De hecho, construyó una linda acción colectiva con las otras dos variantes, Rodrigo de Paul y Franco Mastantuono, que no pudo culminar en conquista. Djeidi Gassama, ex compañero de la Pulga en el PSG, tuvo una linda chance que no entró por poco.

La segunda parte fue verdaderamente floja por parte de los dirigidos por Lionel Scaloni: no hubo tensión competitiva y el rival, a diferencia de lo que se esperaba, tuvo más aproximaciones de la cuenta. El guardameta marplatense debió exigirse ante un tiro de Koita, el mejor jugador del cuadro africano; y se produjeron dos debuts absolutos en la Albiceleste: fueron los de Agustín Giay y Gabriel Rojas.

La prestación del campeón del mundo no mejoró demasiado, acaso sabiéndose claro vencedor del partido, y sufrió varias de las arremetidas ofensivas de su contrincante, cuya performance fue bastante digna. Souleymane Anne se animó a una individual y, después de dejar en el camino al Cuti Romero con una bicicleta, definió al medio, pero el Dibu estaba bien ubicado.

Así y todo, Jordan Lefort aprovechó una desatención defensiva y descontó para ponerle algo de suspenso al compromiso sobre el cierre. En un cotejo de preparación que no estuvo a la altura de la mejor selección del planeta, fue victoria y no mucho más.