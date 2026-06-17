La fecha de estreno para Love is Blind Argentina con Wanda Nara y Darío Barassi.

La plataforma de series y películas on demand, Netflix , anunció oficialmente el lanzamiento de la segunda temporada de Love Is Blind Argentina , el popular reality show que busca demostrar que el amor puede surgir sin contacto visual previo. El estreno de los nuevos episodios estarán nuevamente bajo la conducción de Wanda Nara y Darío Barassi .

La nueva entrega que se estrenará el 28 de junio presentará a 32 hombres y mujeres que buscarán formar pareja a través de citas en cabinas aisladas. Durante 10 días, los participantes tendrán la posibilidad de conocerse a fondo para determinar si logran encender "la llama del amor" antes de verse por primera vez. Este regreso se produce meses después de la condena a Santiago Martínez, participante de la primera temporada. Martínez recibió una pena de 15 años de prisión por el intento de femicidio de Emily Ceco, con quien contrajo matrimonio en el marco de este reality.

La historia de amor, que inicialmente fue presentada como un éxito del programa, derivó en una causa judicial por privación ilegal de la libertad, lesiones y tentativa de homicidio agravada por violencia de género. El caso instaló una discusión sobre los controles aplicados durante el proceso de selección de los participantes. Tras el juicio, Emily Ceco reveló que una integrante de la producción se comunicó con ella cuando se disponía a hacer pública su denuncia. Según su testimonio, la mujer le pidió que reflexionara sobre la conveniencia de contar su historia públicamente.

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La exparticipante también aseguró que Martínez necesitó realizar más de una evaluación psicológica durante el casting original. Estas declaraciones reavivaron las dudas de la audiencia sobre la rigurosidad de los filtros implementados antes del inicio de las grabaciones. "¿Vale la pena apostar al amor? ¿Tiene sentido volver a intentarlo?", son las preguntas con las que Wanda Nara y Darío Barassi abren el tráiler oficial. Estas frases resuenan en un público que, a través de redes sociales, exige mayores garantías de seguridad para los nuevos integrantes.

Hasta el momento, Netflix no realizó declaraciones públicas extensas sobre las modificaciones en sus protocolos de seguridad o cambios en las evaluaciones psicológicas para esta nueva temporada. No obstante, la expectativa por el estreno se mantiene alta entre los seguidores del formato.

Cuántos millones cuesta la casa (con deudas) que vende Wanda Nara

Wanda Nara busca reacomodar su situación financiera en una carrera mediática por la que ha cosechado una fortuna, motivada también por una suma de dinero que creció considerablemente también con su rol como empresaria debido a que lleva adelante un importante emprendimiento propio en el cual vende productos de cosmética, entre otras cosas, como campañas publicitarias que no pasan desapercibidas. Con el paso del tiempo, empieza a ordenar su patrimonio.

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Según se supo en las últimas horas, la mediática buscará vender un importante inmueble a su poder que le podría inyectar una suma millonaria a sus arcas, no materializado en propiedades. Entre la información trascendida se conoció que buscará desprenderse de la lujosa residencia ubicada en el Lago di Como, uno de los espacios más prestigiosos del Italia e incluso en Europa.

Esta lujosa propiedad tiene un valor aproximado en 8 millones de euros, una cifra gigante a la que pocos pueden acceder. Sumado a esto, el periodistas Santiago Sposato sorprendió al contar que la propiedad registra deudas vinculadas a tasas municipales e impuestos. “Tiene una deuda muy grande de tasa municipal, dejaron de pagar los impuestos de la casa hace rato. La vende con deudas”, soltó en el programa Infama. Por otra parte, su par Gonzalo Sorbo apuntó que la casa habría permanecido parcialmente abandonada durante un tiempo.

Estad decisión habría sido tomada por Wanda ya que tendría intenciones de reorganizar su estrategia financiera y concentrando inversiones fuera de Italia. Entre la información que trascendió se supo que el foco estaría puesto en Estados Unidos, espacio en el que contaría con un asesoramiento especializado para el manejo de activos: el banco JP Morgan sería una de las firmas involucradas en el manejo de sus activos.