Finalizó el ciclo lectivo septiembre-mayo de la provincia con 40 egresados

Estudiantes de los CPEM 86 y 93, únicas instituciones de la modalidad de este ciclo, celebraron el cierre del año escolar y su paso por el nivel.

La modalidad de Educación Rural aglutina bajo un calendario diferenciado a instituciones de los distintos niveles del sistema educativo provincial. El funcionamiento se extiende durante lo que se conoce como período septiembre-mayo, que por Calendario Escolar Situado (CES) este año finalizó el 12 de junio.

La semana pasada las escuelas secundarias rurales realizaron el cierre de sus actividades. En el territorio neuquino funcionan los CPEM N°93 y 86, con ese período; el primero está ubicado en Ruca Choroi y cuenta con una población de 89 estudiantes. En tanto que el segundo, el 86, desarrolla sus actividades en dos sedes, la de Costa del Malleo y la de El Salitral , totalizando una población de 160 jóvenes y adultos.

La instancia cúlmine para las y los estudiantes es el acto de colación, que en este ciclo contó con 40 egresadas y egresados. De ellos, 30 corresponden al CPEM N°86 , que organizó una celebración multitudinaria en el CEF 8 de Junín de los Andes y contó con la presencia de más de 300 integrantes de la comunidad educativa.

egreso

Un momento especial

El director institucional Leandro García compartió que el egreso es un momento especial, ya que “para muchas familias es su primer miembro en finalizar la escolaridad formal, y compartir todos juntos es como una unión de todas las comunidades, así que es muy significativo”.

García comentó que por las características de la institución que funciona de manera descentralizada, Junín de los Andes es un punto de confluencia; desde diferentes parajes llegaron “comunidades de San Ignacio, El Salitral, Chiquillihuin, Pilo Lil, Huili Menuco, Pampa, Costa del Malleo, Aucapan Arriba y Abajo. Compartir todos juntos es como una unión de todas las comunidades que se juntan en un mismo evento porque es muy importante para la familia”.

En igual sentido Juan Romero, a cargo del equipo de conducción y gobierno del CPEM 93, explicó la relevancia de este momento al asegurar que “cada egreso representa un logro personal y familiar, pero también un motivo de orgullo para toda la comunidad que año tras año ve cómo sus jóvenes y adultos culminan la educación secundaria”.

Para ambas comunidades educativas los logros alcanzados por sus estudiantes reflejan el esfuerzo, perseverancia y compromiso, y abren una oportunidad para continuar proyectándose.

El cierre de ciclo lectivo alcanza también a 28 escuelas primarias distribuidas en el territorio provincial. En este nivel fueron 87 las y los estudiantes que egresaron y que se incorporarán al nivel Medio en septiembre de este año, con el inicio del nuevo período escolar 2026/2027.