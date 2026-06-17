Conmoción en Hollywood por la muerte de la actriz de La Llamada.

Daveigh Chase es la actriz recordada mundialmente por interpretar a la icónica Samara Morgan en La Llamada , la popular película de terror de los años '00s, y por darle voz a Lilo en la película animada Lilo & Stitch . Y, en las últimas horas, generó conmoción en Hollywood por la noticia de su muerte a los 35 años.

Fanáticos y colegas quedaron destrozados ante la muerte de quién se trató una de las figuras del cine de la década del 2000 más populares. Según trascendió en medios internacionales, la actriz falleció como consecuencia de complicaciones derivadas de una meningitis. Su pareja, Roy Hernández, confirmó la triste noticia y reveló que Chase atravesaba un delicado cuadro de salud desde hacía varias semanas.

De acuerdo con la información difundida, la artista había sido internada en un hospital de Los Ángeles a principios de junio. Allí recibió tratamiento por una serie de infecciones que agravaron rápidamente su estado. Durante sus últimos días permaneció bajo estricta supervisión médica mientras familiares y amigos seguían de cerca su evolución.

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La carrera de Daveigh Chase comenzó cuando era apenas una niña. Sin embargo, su salto definitivo a la fama llegó en 2002, año en el que participó de dos producciones que marcaron a toda una generación. Por un lado, prestó su voz para el personaje de Lilo Pelekai en Lilo & Stitch, uno de los mayores éxitos de Disney.

Su rol como Samara Morgan, ícono del cine de terror

En el año 2002 aterrorizó al público de las grandes salas con su interpretación de Samara Morgan en La Llamada, la versión estadounidense de la exitosa película japonesa de terror, El Aro. Gracias a esos trabajos se convirtió rápidamente en una de las jóvenes promesas de Hollywood. Más tarde participó en producciones como Donnie Darko y la serie Big Love, consolidando una carrera que parecía destinada a seguir creciendo tanto en la pantalla grande como en la chica.

Sin embargo, con el paso de los años su vida personal comenzó a ocupar más espacio que sus proyectos artísticos. Distintos problemas judiciales y episodios relacionados con el consumo de sustancias la alejaron progresivamente de la industria cinematográfica. Sus apariciones públicas se volvieron cada vez más esporádicas y terminó alejándose por completo de la pantalla.

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En las últimas horas, miles de usuarios en redes sociales compartieron escenas de sus películas más recordadas y mensajes de despedida. Para muchos, Daveigh Chase será siempre la inolvidable voz de Lilo y el aterrador rostro de Samara, dos personajes que dejaron una huella imborrable en la cultura popular y de todos aquellos que recuerdan con nostalgia todo lo producido por la industria "dosmilera".