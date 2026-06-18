Fuerte denuncia a un excantante de "Los Carabajal" por violencia intrafamiliar

Un excantante de la banda de folclore fue denunciado por un supuesto hecho violento con su sobrino. Qué pasó.

El mundo artístico se vio conmocionado cuando una denuncia policial involucró a un cantante que fue parte de una reconocida banda folclórica del país. Según informó el medio Info del Estero , un excantante de Los Carabajal fue denunciado.

Se trata Blas Sansierra , retirado de la banda en 2025, quien habría sido denunciado por su hermana Belén Sansierra, por un presunto hecho de violencia intrafamiliar. Entre la información que circuló, se supo que fue ella quien tomó la decisión de llamar al 911 para que la Policía se acerque a su domicilio debido a que el artista habría tenido un acto violento con su sobrino.

Según trascendió, la denunciante le habría contado a los efectivos que se apersonaron que el músico se acercó a la propiedad y en medio de una discusión con su sobrino Gonzalo Barraza le dio golpes de puño. A su vez, su madre se habría descompensado y tuvo que ser atendida por un servicio de emergencias.

Blas Sansierra

Cabe recordar, que el artista se había retirado del grupo musical en julio de 2025: “Hoy nos toca escribir estas palabras con el corazón lleno de gratitud y respeto por todo lo vivido juntos. Después de tantos años recorriendo caminos, escenarios, peñas y festivales por todo el país, llega este momento en el que decidís tomar otro rumbo, seguir nuevos proyectos, y desde lo más profundo, queremos decirte gracias”, habían escrito en las redes a modo de despedida.

Para cerrar, alegaron: “Tu decisión merece todo nuestro respeto y acompañamiento. Sabemos que la música sigue latiendo fuerte en vos y estamos seguros de que los caminos que elijas estarán llenos de nuevos logros y satisfacciones. Te despedimos con un fuerte abrazo, deseándote lo mejor en esta nueva etapa que comienza ¡Éxitos, Blas! Siempre serás parte de esta historia".