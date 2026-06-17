Punzante reclamo de ATE sobre el manejo de cargos en la administración pública de Neuquén

El gremio estatal cuestionó la multiplicación de direcciones unipersonales en organismos como Turismo, con sueldos que duplican a los de planta.

ATE Neuquén salió a cuestionar al Poder Ejecutivo provincial por la creación de lo que el gremio define como “superestructuras” dentro de distintos organismos del Estado, en un comunicado donde pone como ejemplo concreto a la Subsecretaría de Turismo.

Según el escrito que divulgó el gremio que conduce Carlos Quintriqueo , el Ejecutivo viene creando Direcciones Provinciales, Direcciones Generales y Direcciones simples de carácter unipersonal, a las que se suman cargos como el de “Asistente”, inventados fuera de cualquier estructura formal.

Para el gremio, esa multiplicación de cargos representa una erogación presupuestaria que contradice el discurso de austeridad que sostiene el propio Gobierno. Además, remarcó que esas designaciones quedan por fuera de los Convenios Colectivos de Trabajo , por lo que no pasan por llamados a inscripción, evaluaciones ni concursos.

ATE - ATEN - DEJUN -LEGISLATURA - GNL (2) El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo. Claudio Espinoza

ATE sostuvo que de esa manera se conforman estructuras paralelas que no aportan al fortalecimiento institucional ni al desarrollo profesional de los trabajadores, y que terminan siendo ineficientes para el funcionamiento de los organismos públicos.

ATE: empleados que no llegan a cargo de conducción

El comunicado también apunta a las remuneraciones que se perciben, porque en muchos casos, dijo el gremio, duplican los salarios de los empleados de planta. A esto se suma, según ATE, que quienes ocupan esos puestos suelen carecer de experiencia en gestión pública y en las funciones específicas del área que deben conducir.

Como consecuencia, remarcó la organización, son los trabajadores y trabajadoras de planta quienes terminan sosteniendo el funcionamiento diario de los organismos, haciéndose cargo de tareas que en los papeles corresponden a los cargos recién creados.

El gremio expresó además su preocupación porque este mecanismo bloquea el acceso de empleados con trayectoria y formación, encuadrados en el Convenio Colectivo, a cargos de conducción por la vía de los concursos correspondientes. Para ATE, esto favorece el vaciamiento de los organismos públicos, desalienta la carrera administrativa y limita el crecimiento profesional dentro del Estado.

Por último, ATE Neuquén reafirmó su compromiso con la defensa de la carrera administrativa, la transparencia en el acceso a los cargos públicos y el cumplimiento de los Convenios Colectivos de Trabajo.

El reclamo por las regalías y el GNL

En tanto que el proyecto del desarrollo del GNL de Vaca Muerta en Neuquén, que implica un acuerdo con YPF por 30 años y otro esquema de regalías, tocó el corazón de los gremios que se oponen enfáticamente a las cláusulas que consideran una "entrega de la soberanía de los recursos naturales". Una planteo que llega con una negociación salarial en puerta.

El acta acuerdo fue firmada el pasado 4 de junio entre la Provincia del Neuquén e YPF y obtuvo despacho favorable de comisión en la Legislatura. Se tratará en el recinto el próximo miércoles 24. El tratamiento veloz del proyecto generó un fuerte rechazo del sindicalismo estatal, que cuestiona la merma que podría generar en las regalías que recibirá la provincia en el futuro.

ATE - ATEN - SEJUN -LEGISLATURA - GNL (10) Estatales de Neuquén se oponen a algunas cláusulas del acuerdo GNL e YPF. Claudio Espinoza

“Si el Estado neuquino funcionara de la forma que han tratado este proyecto, no tendríamos de qué quejarnos nosotros”, ironizó Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén.

Quintriqueo aclaró que el sindicato no se opone al proyecto GNL en sí mismo, sino a las condiciones en las que fue acordado. “Nosotros estamos de acuerdo con el GNL, queremos dejar de manifiesto eso. Lo que no estamos de acuerdo es en la entrega que se está haciendo hoy de los recursos de la provincia”, dijo.