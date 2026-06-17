Estatales denuncian "dictamen exprés" del acuerdo GNL con YPF, en la previa a la nueva paritaria salarial

Reclamaron por la baja al 7,5% de regalías y advirtieron que el proyecto GNL deja sin recursos a salud y educación. El proyecto tiene los votos garantizados.

Los gremios estatales se congregaron en la Legislatura para plantear por el acuerdo del GNL en Neuquén.

El proyecto del desarrollo del GNL de Vaca Muerta en Neuquén , que implica un acuerdo con YPF por 30 años y otro esquema de regalías, tocó el corazón de los gremios que se oponen enfáticamente a las cláusulas que consideran una "entrega de la soberanía de los recursos naturales". Una planteo que llega con una negociación salarial en puerta.

El acta acuerdo fue firmada el pasado 4 de junio entre la Provincia del Neuquén e YPF y obtuvo despacho favorable de comisión en la Legislatura. Se tratará en el recinto el próximo miércoles 24. El tratamiento veloz del proyecto generó un fuerte rechazo del sindicalismo estatal, que cuestiona la merma que podría generar en las regalías que recibirá la provincia en el futuro.

“Si el Estado neuquino funcionara de la forma que han tratado este proyecto, no tendríamos de qué quejarnos nosotros”, ironizó Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén.

ATE - ATEN - DEJUN -LEGISLATURA - GNL (12) El diputado César Gass recibió a los gremios que plantearon sus objeciones al proyecto del GNL, al menos en algunas cláusulas. Claudio Espinoza

El convenio busca poner en marcha el primer gran proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) de Vaca Muerta, pensado para exportación. Para eso, YPF tituliza cinco nuevas concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos: Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II, y Aguada Villanueva Norte.

GNL: cómo se liquidarán las regalías en Neuquén

El acuerdo se sostiene en tres ejes. El primero es una garantía fiscal por 30 años para las actividades vinculadas al proyecto, condicionada a que la empresa permanezca dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El segundo es un esquema de regalías variables, con alícuotas de entre el 7,5% y el 12%, que se ajustan según la evolución de los precios internacionales del GNL medidos por el índice JKM (Japan Korea Marker). El tercero es la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos para las operaciones realizadas entre los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al RIGI, cuando el destino final de la producción sea la exportación.

ATE - ATEN - DEJUN -LEGISLATURA - GNL (6) El planteo de los gremios afuera de la Legislatura de Neuquén. Claudio Espinoza

A cambio de estos beneficios, YPF se comprometió a ejecutar obras de infraestructura o realizar aportes equivalentes por hasta 175 millones de dólares. El gobierno provincial calcula que el proyecto demandará una inversión total cercana a los 25.000 millones de dólares, y que podría generar miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

Cómo avanzó en la Legislatura

El trámite fue muy rápido. Las comisiones de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones, Asuntos Constitucionales y Justicia, y Hacienda y Presupuesto dieron despacho favorable por mayoría el martes, con los votos de Comunidad, MPN, Avanzar, PRO-NCN, Arriba Neuquén, Fuerza Libertaria, Neuquén Federal y Juntos por el Cambio. Votaron en contra UxP, Democracia Neuquén, JxC-UCR, PTS-FIT-U y FIT-U. El proyecto se votará en el recinto el 24 de junio, donde el oficialismo ya tiene asegurados los votos para convertirlo en ley.

ATE - ATEN - DEJUN -LEGISLATURA - GNL (2) Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén. Claudio Espinoza

En el debate de comisión, la oposición pidió explicaciones que el oficialismo no terminó de dar. El diputado Darío Martínez (UxP) advirtió que “estamos a punto de comprometer los ingresos de los neuquinos por los próximos 30 años” y recordó que las áreas en cuestión habían sido concesionadas recientemente con una alícuota del 12%. El legislador del PTS-FIT-U, Andrés Blanco, calificó el tratamiento como “mega exprés” y lo definió directamente como “una renuncia a la soberanía”.

El rechazo de ATE y ATEN y Sejun

Por fuera del recinto legislativo, los gremios estatales —ATE, ATEN, Sejun y Adunc— plantearon los mismos cuestionamientos con un argumento adicional: la contradicción entre resignar ingresos fiscales y discutir salarios del sector público en los próximos días.

Quintriqueo aclaró que el sindicato no se opone al proyecto GNL en sí mismo, sino a las condiciones en las que fue acordado. “Nosotros estamos de acuerdo con el GNL, queremos dejar de manifiesto eso. Lo que no estamos de acuerdo es en la entrega que se está haciendo hoy de los recursos de la provincia”, dijo.

ATE - ATEN - DEJUN -LEGISLATURA - GNL (4) Fany Mansilla secretaria general de ATEN provincial. Claudio Espinoza

El dirigente cuestionó que no exista ningún respaldo técnico para la baja en la alícuota de regalías. “No hemos escuchado hasta el momento de dónde sacan el porcentual de por qué bajar a un 7,5% la alícuota por regalías, cuando en realidad la provincia no debería resignar eso, sino por el contrario”, sostuvo. Y agregó que ese número no aparece justificado en ninguna parte del texto.

“No hay un soporte que puedan argumentar de dónde surge ese 7,5%. Por lo menos no está en el acta, no está en ningún lado”, sostuvo.

El sindicalista también marcó la contradicción entre la negociación salarial que se viene y la pérdida de ingresos que implica el acuerdo: “Nosotros estamos a pocos días de ir a discutir una mesa salarial. ¿Qué nos van a decir? ¿Que no hay recursos? Si hoy están dilapidando más de un 5% en los conceptos de regalías como si nada fuera”, disparó.

Otro de los puntos que el dirigente remarcó es que la exención fiscal no se limita al proyecto GNL puntual, sino que se extiende a cualquier actividad vinculada.

“No solo el proyecto GNL es lo que está exento de los tributos, sino que todas las actividades que sean conexas a ese proyecto van a estar exentas por 30 años. Cualquier actividad que ese proyecto genere también va a tener la exención, mientras que al comerciante del barrio lo matan con ingresos brutos, lo matan con los impuestos”, advirtió.

Sobre el desconocimiento previo del acuerdo, fue contundente. “Nosotros nos enteramos, digamos, casualmente o por la prensa”. Y cuestionó a quiénes termina beneficiando el esquema.

“Nos preocupa que se esté beneficiando a quienes tienen, quienes están mejor, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial y a nivel internacional. En vez de favorecer a los pequeños comerciantes, a las pymes, entregar los recursos naturales por 30 años, ¿a cambio de qué?”, se preguntó.

El arbitraje en París y la pérdida de soberanía

Uno de los puntos más críticos para Quintriqueo es la resolución de controversias previstas en el acuerdo, que traslada los conflictos a la Cámara de Comercio Internacional con sede en París.

“Hablar de soberanía es hablar de tener la posibilidad de decidir sobre nuestros recursos, por ejemplo, y que eso se traslade y se arbitre en París. No va a haber ninguna posibilidad de discutir nada”, sostuvo.

Por su parte, Fany Mansilla, secretaria general de ATEN provincial, acompañó el planteo de ATE desde la mirada del sindicato docente y apuntó al contraste entre el discurso oficial sobre el crecimiento de Neuquén y la realidad social de la provincia. “No es que sea todo color de rosa”, planteó la dirigente, en sintonía con los cuestionamientos de Quintriqueo sobre el modelo de desarrollo que impulsa el acuerdo.

El dictamen de comisión ya aprobado y los votos del oficialismo garantizados, y el Acta Acuerdo GNL se encamina a convertirse en ley el próximo 24 de junio.