Cómo está Flor Peña tras el escándalo de la fake news de Jorge Messi

La actriz y conductora quedó en el ojo de la tormenta tras confirmar la muerte de Jorge Messi en medio de su programa en Luzu.

Florencia Peña vive uno de los momentos más difíciles de su vida personal y mediática tras quedar envuelta en un escándalo al anunciar la falsa información sobre la salud de Jorge Messi , el papá de Leo Messi.

El hecho generó un fuerte revuelo en las redes sociales y terminó con la desvinculación de la conductora del programa de Luzu que, según trascendió, vive un momento de completa angustia.

Fue Pochi , panelista de Puro Show , que reveló que el entorno de la actriz confirmó que el panorama tanto de ella como de su familia no es alentador y atraviesa una situación de alto impacto emocional.

“Yo estuve con gente muy cercana al entorno de ellos, muy muy cercana”, comenzó relatando al aire. En ese contexto, la panelista aseguró que el momento actual de la actriz es devastador. “Me dijeron que están súper devastados, no sólo ella, sino su familia que la está pasando mal”, sostuvo.

Pochi también remarcó que, si bien Flor Peña ha atravesado distintas polémicas a lo largo de los años, el episodio tiene un impacto mayor: “De todo lo que sucedió mediáticamente todos estos años, que ha golpeado a Flor, nunca la vieron así como está ahora, está devastada”.

Fin de la amistad con Marley

Tras la polémica fake news que deslizó al aire el pasado jueves, Florencia Peña quedó desvinculada del programa de Luzu que compartía con Marley quien está cubriendo el mundial con “Por el mundo”.

Según informó Luis Ventura, el hecho generó un fuerte impacto también en la amistad con el conductor de Telefe e íntimo amigo. “Les voy a contar que en este momento Flor Peña y Marley no estarían pasando su mejor relación a nivel de amigos”, lanzó Ventura al aire de Primicias Ya (América) sorprendiendo a todos los presentes.

“Ojo, porque algunos hablan de hasta distanciamiento y final de relación”, afirmó, sembrando dudas sobre el futuro de una amistad que parecía inquebrantable.