La mamá de Lionel Messi rompió el silencio: qué dijo sobre la salud de Jorge y la charla con Flor Peña

Celia Cuccitini aseguró que el padre de Leo está mejorando y aseguró que mantuvo una conversación con la actriz.

La preocupación por la salud de Jorge Messi y la difusión de versiones falsas sobre su estado generaron una fuerte repercusión en las últimas horas. En ese contexto, Celia decidió romper el silencio y llevar tranquilidad sobre la situación de su esposo, además de referirse por primera vez a la polémica que involucró a Florencia Peña y Eduardo Feinmann . Lo hizo a través de un mensaje privado enviado a Marina Calabró , que luego fue leído al aire y permitió conocer la postura de la familia.

La controversia se había originado luego de que circularan rumores sobre la muerte del padre del ídolo, una información que incluso fue replicada en un programa de streaming antes de ser desmentida. La situación generó preocupación entre los seguidores de Leo y obligó a la familia a salir a aclarar el verdadero estado de salud del empresario y representante del capitán de la Selección Argentina. En medio de ese escenario, Cuccitini optó por contestar directamente algunas consultas.

Según relató Marina Calabró, fue ella quien decidió contactarse con la madre del astro rosarino para conocer de primera mano cómo se encontraba Jorge y qué había ocurrido con los protagonistas de la polémica. “Celia, perdón que moleste, soy Marina Calabró. ¿Cómo está Jorge? ¿Arreglado todo con Flor? ¿Con Feinmann?” , fue el mensaje que la periodista le envió. La respuesta llegó rápidamente y despejó varias dudas.

"Celia": Porque informan que la madre de Lionel Messi se comunicó con Florencia Peña y aceptó sus disculpas pic.twitter.com/lvfPXypvuT

“Hola Marina. Jorge, gracias a Dios, está mejor”, contestó Celia, llevando alivio respecto del estado de salud de su esposo. La frase fue celebrada por los panelistas del programa, ya que confirmó que la evolución es favorable y que el cuadro que generó preocupación en los últimos días muestra signos de mejoría. De esta manera, la familia logró poner fin a las especulaciones que habían ganado fuerza en redes sociales y distintos medios.

Celia habló con Flor Peña, pero no con Eduardo Feinmann

Sin embargo, el mensaje no se limitó a cuestiones médicas. Celia también se refirió al conflicto que se desató luego de que la ex Casados con Hijos difundiera al aire la versión errónea sobre la muerte de Jorge Messi. Ante la consulta de Calabró, fue clara y directa: “Con Flor ya hablé”.

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La emoción de Florencia Peña luego de que la mamá de Leo Messi le respondiera el mensaje y le propusiera "tomar un café".



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La declaración fue interpretada como una señal de que la familia Messi aceptó las disculpas que la actriz y conductora había realizado públicamente luego del error. Peña había reconocido que difundió información sin la confirmación correspondiente y lamentó profundamente lo sucedido. La conversación con Celia parece haber contribuido a cerrar un conflicto que durante varias horas ocupó el centro de la escena mediática.

Muy diferente fue la respuesta cuando la periodista preguntó por Eduardo Feinmann. A diferencia de lo ocurrido con Peña, Celia respondió con apenas dos palabras: “¿Con Feinmann? No”. La contundencia del mensaje llamó inmediatamente la atención y abrió nuevas interpretaciones sobre la relación entre el conductor y la familia tras la polémica.