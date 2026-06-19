Qué le dijo Celia, la mamá de Lio Messi, a Flor Peña tras la “fake News”

La mamá del futbolista le contestó a la actriz y conductora tras haber confirmado “una fake News” sobre la salud de Jorge Messi.

Tras el escándalo que protagonizó Flor Peña , se conoció cuál fue la reacción de Celia , la mamá de Lionel Messi, tras recibir el pedido de disculpas de la actriz. La información la compartió Yanina Latorre en sus historias de Instagram y reconoció el gran gesto de la familia del futbolista.

“ Celia, la mamá de Leo, le mandó un mensaje a Flor Peña ”, escribió la conductora de Sálvese Quien Pueda , en la primera publicación que compartió generando expectativa entre sus seguidores.

Luego, contó que Celia aceptó sus disculpas: “ Le dijo, entre otras cosas, que le acepta las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe, y que si bien no son amigas, la respeta y la admira “.

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“Y que espera se puedan juntar a tomar un café”, continuó Yanina, destacando el gesto de la mamá de Messi tras la polémica que protagonizó Florencia al confirmar una “fake News” en su programa de streaming en Luzu.

“Hablemos de la grandeza y temple de Celia. Un aplauso para la mamá de Leo”, destacó a modo de cierre la conductora en medio de la situación que generó la reacción de toda la farándula.