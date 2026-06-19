El insólito cartel que tuvo que poner la TV de EE.UU.: "Messi no jugará para Estados Unidos"

Una destacada cadena de TV estadounidense se refirió de este modo a la imposibilidad de que Messi represente a la selección de Estados Unidos . Increíble…

A mediados de 2023, Lionel Messi firmó su primer contrato con el Inter Miami, club que milita en la MLS (Major League Soccer). Desde entonces, su presencia revolucionó al fútbol de los Estados Unidos . ¿Habrá más de un simpatizante estadounidense que pensó que el rosarino podría representar a su selección nacional en el Mundial? Para una importante cadena de TV parece que era importante aclarar este punto…

La insólita situación tuvo lugar minutos antes del debut de Estados Unidos ante Paraguay, por la primera fecha de la Copa del Mundo 2026, que finalizó con la contundente goleada de los locales ante los guaraníes por 4 a 1.

La cadena televisiva estadounidense Fox News exhibió un insólito cartel en su pantalla: “Buenas noches, fanáticos del fútbol. Lionel Messi no jugará para Estados Unidos esta noche. Aunque es jugador del Inter Miami, su selección nacional es Argentina y no está habilitado para jugar por Estados Unidos ".

La presencia de Messi en el Inter Miami revolucionó al fútbol de Estados Unidos.

¿Qué persiguió esta explicación de la TV de EEUU? Según fuentes vinculadas a ese medio, afirmaron que dicha explicación buscó despejar posibles confusiones entre parte del público estadounidense -cuyo mayor fervor está puesto en deportes como el fútbol americano, el béisbol o el básquet-, considerando la enorme popularidad que alcanzó Messi desde su arribo al Inter Miami y el consecuente crecimiento del interés de los aficionados por el fútbol en ese país.

Lo cierto es que, a pesar de la insólita aclaración de la TV en relación a la imposible participación de Lionel Messi en el combinado nacional estadounidense, la selección de ese país evolucionó notablemente en su juego, a punto tal que aspira -con argumentos futbolísticos serios- a llegar lejos en el Mundial 2026.

6a32b4249733a_700_350_ La cadena televisiva estadounidense Fox News exhibió un insólito cartel en su pantalla.

El impresionante récord que alcanzó Messi en el Mundial 2026

El debut de Lionel Messi en la Copa del Mundo 2026 fue impresionante: convirtió los tres goles de la Selección Argentina en la victoria por 3 a 0 ante Argelia y se transformó en uno de los máximos goleadores de la historia de los mundiales. Claro, porque con su triplete, alcanzó en la cima al alemán Miroslav Klose, quien había convertido 16 tantos.

Así, y de acuerdo al registro oficial publicado por la FIFA, la tabla histórica de goleadores en los mundiales está encabezada por el delantero Klose -que entre 2002 y 2014 marcó 16 tantos en 24 partidos- y por Lionel Messi -que entre 2006 y 2026 también anotó 16 tantos-. En el tercer escalón se ubica Ronaldo, el astro brasileño, quien anotó en 15 ocasiones entre los mundiales de 1998 y 2006.

Por debajo de ellos, con 14 conquistas, se encuentran el francés Kylian Mbappe (2018-2026) y el Bombardero Gerd Müller (1970 y 1974). Luego, en la tabla histórica de los máximos goleadores en los mundiales aparecen otros futbolistas retirados: