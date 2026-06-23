Quién es y a qué se dedica el nuevo novio de Adabel Guerrero

La artista se mostró con su nuevo novio disfrutando de una obra teatral. De quién se trata.

Adabel Guerrero presenció, en modo espectadora, el estreno de Drácula II: Resurrección, una nueva obra inmersiva presentada por Pepe Cibrián Campoy. Su presencia no fue una más, sino que apareció junto a su nuevo novio disfrutando de los primeros momentos como pareja donde todo es disfrute y pasión.

Se trata del empresario Rodrigo Alenaz , una figura vinculada a las carreras de karting. Un mundo diferente al que ella se maneja, pero logró conocerlo a través de Valeria Archimó , su compañera de sex.

A la salida del evento, Rodrigo no pudo evitar hablar con la prensa y respondió con contundencia cuando le preguntaron si tenía que aclarar las cosas con Martín Lamela, ex de Adabel : "No tengo nada que aclarar", le dijo a LAM .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/2069263890014191924&partner=&hide_thread=false El nuevo novio de adabelhabla por primera vez pic.twitter.com/FEgRdelZMM — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 23, 2026

Cabe recordar que esta historia de amor se conoció a mediados de abril, en un contexto donde estuvo en duda por una supuesta infidelidad que fue desterrada por la misma días más tarde. “Es una relación que quiero cuidar”, dijo sobre el nuevo romance.

“Es del mundo del karting”, contó sin cuidado sobre el trabajo de su novio. Actualmente es director de Rotax, una reconocida marca de motores de alto rendimiento.