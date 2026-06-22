La Municipalidad de Plottier anunció la fecha de pago del aguinaldo

El depósito se realizará de manera automática en las cuentas bancarias de los trabajadores municipales.

Los trabajadores de la Municipalidad de Plottier recibirán en los próximos días la primera cuota del aguinaldo correspondiente a 2026, según confirmó oficialmente el Ejecutivo local.

Desde el municipio señalaron que la acreditación está garantizada y destacaron que se priorizó el cumplimiento de las obligaciones salariales, en medio de un esquema de administración ordenada de los recursos.

El pago se hará efectivo el próximo viernes 26 de junio y se acreditará directamente en las cuentas bancarias que utiliza habitualmente cada agente municipal.

De esta manera, los empleados no deberán realizar trámites ni presentar documentación adicional para acceder al Sueldo Anual Complementario.

La intendenta Malena Resa dispuso que el pago se concrete en tiempo y forma y remarcó el compromiso de la gestión con los derechos laborales del personal municipal. Ante cualquier consulta relacionada con la acreditación, los trabajadores podrán comunicarse con el área de Recursos Humanos.

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Aguinaldo para estatales y municipales de Neuquén

El Gobierno de la Provincia del Neuquén les puso fecha al pago de los haberes de junio y a la primera cuota del medio aguinaldo, para los trabajadores de la administración pública.

Tal como sucede desde que asumió el gobernador Rolando Figueroa, los haberes se abonarán el mismo día, tanto para los trabajadores de los ministerios, administración central, entes públicos, Educación y demás, como para los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

El viernes 26 de junio, los haberes y el medio aguinaldo serán acreditados en las cuentas que los agentes de la administración provincial poseen en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). Es decir que, una vez más, estarán disponibles antes de que finalice el mes, en cumplimiento de lo dispuesto por el gobernador.

cajero (2).jpg ¿Qué operaciones bancarias se podrán realizar durante esa semana?

Cómo se calcula el aguinaldo de junio 2026

El cálculo del aguinaldo está determinado por ley. Cada cuota del SAC equivale al 50% del salario mensual más alto que el trabajador haya recibido durante el semestre. En el caso del pago de junio, se toma como referencia el sueldo más alto del período comprendido entre enero y junio del mismo año.

Para establecer el aguinaldo, se toma en cuenta el salario bruto y no el neto. Es decir, se considera el total de los salarios, horas extras, comisiones y otros pagos recibidos durante el semestre, sin aplicar las deducciones del seguro social o impuestos. En tanto, se excluyen los conceptos no remunerativos, premios, indemnizaciones ni cobros de dinero excepcionales.

Si un trabajador obtuvo diferentes niveles salariales en los seis meses iniciales del año, la empresa debe identificar cuál fue la mayor remuneración mensual bruta, sin contar horas extras, viáticos u otros pagos no remunerativos, y calcular la mitad de ese monto.

Y si un empleado trabajó menos de seis meses, se debe pagar un proporcional. La fórmula establece que se debe dividir el sueldo por doce meses y luego multiplicar por la cantidad de meses efectivamente trabajados dentro del semestre.

Para los jubilados y pensionados del sistema previsional, el mecanismo del cálculo es el mismo: ANSES pagará el 50% de la remuneración más alta de los primeros seis meses del año. Como las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente con el índice de inflación, se da por hecho que la más alta será la de junio.