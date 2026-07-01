¿El fin del amor? Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis y pusieron punto final a la convivencia

La información fue confirmada por Yanina Latorre en SQP. El conflicto se habría desatado en la pareja tras el episodio con Ekaterina Ojeda en un boliche.

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez atraviesa uno de sus momentos más delicados. A pocos días de regresar al país, l a pareja habría decidido ponerle un freno a la convivencia.

¿El motivo? Una fuerte discusión originada por una serie de mensajes que el futbolista intercambió con un tercero para intentar contactar a Ekaterina Ojeda .

La información fue revelada por Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), donde aseguró que la actriz dejó la vivienda que compartía con Icardi en Nordelta, conocida como la "Casa de los sueños".

De acuerdo a la conductora, Suárez se habría instalado junto a sus hijos en otra propiedad ubicada en el barrio San Jorge.

historia yanina latorre

Adiós a la Casa de los Sueños

Según contó Latorre, la decisión de la actriz se produjo hace cuatro días y fue consecuencia de una discusión que ya venía gestándose desde el episodio ocurrido en el boliche Tequila, en la Costanera.

"Hace cuatro días la China Suárez abandonó la 'casa de los sueños'. No se llevó la ropa, solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro. Se fue a instalar a San Jorge, a la casa que compró el año pasado", aseguró la conductora.

De acuerdo con el relato, la actriz permanece allí junto a sus hijos y mantiene una rutina tranquila dentro del barrio privado.

"Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro y almuerza todos los días en el house con sus hijos", agregó Latorre. "Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro y almuerza todos los días en el house con sus hijos", agregó Latorre.

Mauro Icardi y la China Suarez en crisis por una mujer

Los mensajes con Ekaterina Ojeda que habrían desatado la crisis

La conductora sostuvo que el verdadero detonante fue el hallazgo de una conversación entre Mauro Icardi y un tercero, en la que el futbolista habría pedido ayuda para contactar a Ekaterina Ojeda.

"Le encontró la China unos mensajes a Mauro hablando con una tercera persona de Eka... Que le pedía que la conecte", relató. "Le encontró la China unos mensajes a Mauro hablando con una tercera persona de Eka... Que le pedía que la conecte", relató.

Siempre según la versión expuesta en el programa, Icardi le habría solicitado a un amigo que le facilitara el contacto con la joven.

"Mauro habló con Nico y le decía: 'Dale mi teléfono a Eka o que Eka me hable'. Esa persona se comunicó con Eka y le dio el teléfono. Y a partir de ahí la China lo vio", detalló Latorre.

Sin embargo, desde el entorno del delantero desestimaron esa versión, aunque evitaron brindar mayores explicaciones sobre el episodio.

Ekaterina China Mauro Portada

El escándalo en Tequila

La crisis no habría comenzado con los mensajes, sino que tendría su origen en el incidente ocurrido días atrás en el boliche Tequila, donde la presencia de Ekaterina Ojeda generó un fuerte conflicto en la pareja.

Según Latorre, desde aquella noche la relación quedó seriamente afectada. "Venía todo mal desde lo de Tequila. La crisis no es por el episodio de Tequila, pero después de eso estaba todo mal", afirmó.

Ese episodio volvió a cobrar relevancia luego de que trascendieran los supuestos mensajes encontrados por la actriz.

China Suárez Icardi - Portada

Mauro Icardi intentó recomponer la relación

Tras la salida de la China Suárez del domicilio que compartían, la periodista contó que el futbolista intentó revertir la situación.

Incluso, durante las últimas horas fue visto caminando junto a sus hijas por un centro comercial de Nordelta, una imagen que llamó la atención porque habitualmente ambos solían mostrarse juntos en todas sus actividades familiares.

"Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla y le pidió que volviera, pero ella por ahora no quiere regresar. Me dijeron que Mauro está con una tristeza", sostuvo Latorre.

Wanda Eka Mauro China Portada

¿Icardi le escribió a Eka?

En el mismo programa, Latorre mantuvo una comunicación vía videollamada con la tercera en discordia. Durante la charla, la misma Eka aseguró que Icardi le escribió por privado luego de su distanciamiento con la China. "El me escribió" expresó entre risas y agregó que el futbolista la habría contactado este martes a traves de una conversación temporal de whatsapp.

Consultada sobre la charla, la joven explicó que el delantero le pidió llamarla para dialogar y ella lo habría dejando en visto, "que se esfuerce" recalcó.

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Un nuevo capítulo en medio de otros conflictos

La supuesta separación reavivó el interés mediático en torno a la pareja y volvió a colocar a Mauro Icardi en el centro de la escena.

El conflicto con la China Suárez se suma a la disputa judicial que el futbolista mantiene con Wanda Nara y a la incertidumbre sobre su futuro profesional.

Por el momento, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente la ruptura, por lo que toda la información conocida hasta ahora surge de versiones difundidas por el entorno de la pareja y por el programa conducido por Yanina Latorre.