Murió el fundador de Locomía, a los 58 años: cómo encontraron a Manolo Arjona

Uno de los fundadores de la banda de música que conquistó Europa y Latinoamérica murió este miércoles según comunicó el grupo en su cuenta oficial de Instagram. Qué sucedió.

Una generación de fanáticos que crecieron escuchando la reconocida banda musical Locomía recibieron una triste noticia: Manolo Arjona , uno de los fundadores del grupo que generó un sinfín de momentos felices en sus fanáticos, murió de forma inesperada este miércoles en España . Una dura noticia para sus fanáticos que habitan espacio en distintos continentes del mundo por el alcance que supo tener la banda.

Según trascendió en las últimas horas, la muerte de uno de los protagonistas del éxito musical sucedió de forma repentina a sus 58 años en Viladecans , Barcelona, lugar donde hace tiempo residía. Tanto sus colegas, compañeros en la banda y sus fanáticos, quedaron sorprendidos y hundidos en la tristeza.

Allegados a él le habrían contado al diario El País que luego de haber pintado durante la tarde, "se acostó y ya no se levantó". Así como la música era una de sus pasiones, también lo era la pintura, una de las prácticas que realizaba con recurrencia.

Manolo Arjona

Hasta el momento no se precisaron detalles sobre los motivos por los cuales ocurrió la muerte de uno de los referentes que formó parte de la primera etapa de la banda que nació en Ibiza pero se volvió un furor por Europa y Latinoamérica.

El comunicado de la banda en redes sociales

Sumergidos en el dolor por la noticia a comunicar, pero entendiendo que debían expresarse ante sus seguidores, la cuenta oficial de Locomía en Instagram compartió una historia con un sentido mensaje que fue replicado por muchos fanáticos: "Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hasta el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre”.

Locomía comunicado

En el cierre del mensaje emitido, expresaron: “Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia. Siempre en nuestros corazones”. En esa misma publicación se ve una imagen de él manipulada con la tecnología, donde se lo ve con alas de ángel en un fondo que representa al cielo.

Cómo será el último adiós

Según se conoció los restos serán velados en el tanatorio Àltima Viladecans, ubicado en la ciudad donde vivía.