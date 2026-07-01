¿Por qué Mauro Icardi quiere cobrarle 100 millones a Wanda Nara? Las capturas que lo comprometen

El deportista estaría molesto por la revelaciones que se hicieron en la televisión. Los detalles.

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando nuevos episodios complejos a pesar de que cada uno inició nuevos proyectos de vida por separado tras la separación. No pueden dejar de alimentar la polémica que inició de forma compleja con el 'wandagate' que involucró una infidelidad de la empresaria hacia Maxi López , su expareja, con su mejor amigo Icardi. Luego de que la justicia falle en contra del deportista tras una denuncia de la conductora televisiva , se prepara una nueva acción judicial.

Esta vez, Icardi es quien prepara con su equipo de abogado una acción que contempla un resarcimiento por una cifra millonaria debido a distintas conversaciones vía Whatsapp que lo exponen. De qué se trata.

"Maurito está que trina y le exige a Wanda que le pague 100 millones de pesos por las capturas que mostré", reveló en su programa Yanina Latorre . En esas capturas de conversaciones, el futbolista habla mal de Turquía, país en el que reside por el momento debido a que juega en Galatasaray, diciendo que "es un país de mierda".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gualtieri_juan/status/2071775073560936492&partner=&hide_thread=false YANINA LATORRE DIO DETALLES EXCLUSIVOS EN #SQP DE LA GUERRA DE WANDA NARA Y #MauroIcardi POR EL VIAJE A MIAMI CON SUS HIJAS..



ESA ES UNA BATALLA SIN FINAL?https://t.co/PiloR6jAC5 — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) June 30, 2026

Según trascendió, Icardi le exigirá 50 millones de pesos por cada una de las capturas de pantalla que Yanina difundió en su cuenta de Instagram (una suma de 100 millones por las dos capturas). "Al ser dos screenshots, el futbolista exige que Nara pague 50 millones de pesos por cada una de las capturas", dijo la propia conductora.

De cuándo son las conversaciones y qué dijeron desde el entorno de Icardi

Los mensajes esbozados a través de Whatsapp datan de conversaciones entre el jugador y Wanda durante 2024, cuando habían decidido separarse e iniciar caminos diferentes. Sumando contexto a los duros dichos del jugador sobre el país, Wanda habló en comunicación telefónica con Sálvese Quien Pueda (SQP) y contó que criticaba el "olor" e los turcos.

Elio Pino, agente oficial del reconocido jugador, desmintió los dichos: "Está buscando extender el contrato que tiene con el Galatasaray por un año más". Según se supo acusan que fue Wanda quien le facilitó el material a Yanina "para destruirlo a él".