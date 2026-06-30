Villa Pehuenia: atraparon a dos colombianos que ingresaron por un paso fronterizo ilegal

Los dos hombres fueron detectados caminando por la ruta, tras abandonar una camioneta chilena en la aduana. Primero indicaron que querían conocer y después que iban a pescar.

Dos ciudadanos colombianos fueron detectados tras ingresar de manera irregular a la Argentina por un paso no habilitado por la zona del volcán Batea Mahuida, en Villa Pehuenia . El operativo inició a partir de un llamado que alertó sobre la presencia de dos hombres caminando en inmediaciones del sector conocido como El Arco.

El procedimiento comenzó cuando un vecino informó que dos personas habían abandonado una camioneta con patente chilena cerca de la ex aduana, en un sector utilizado como un paso clandestino. Ante esa situación, los efectivos policiales de la Comisaría N°47 comenzaron un patrullaje por la zona y tras recorrer varios kilómetros, interceptaron a los hombres caminando por el kilómetro 7 de la ruta provincial 13.

El comisario Juan Carlos Lupica en declaraciones a Radio 7 explicó: “Pasado el mediodía, el personal de la Comisaría 47 acudió ante un llamado telefónico en la guardia de prevención. Aparentemente habrían abandonado una camioneta de color negro en la ex aduana, porque en ese sector hay un paso no habilitado”.

Los ciudadanos extranjeros son oriundos de Cali, Colombia

Tras localizar a los sospechosos, constataron que se trataba de dos hombres de 41 y 58 años, oriundos de la ciudad de Cali, Colombia. Durante la entrevista con los agentes, ambos admitieron haber cruzado la frontera sin realizar los controles migratorios obligatorios y explicaron que habían ingresado para recorrer la zona y practicar pesca deportiva.

“Manifestaron haber ingresado de forma ilegal que venían hacia la Argentina, que solo estaban para conocer y pescar. Y que habían dejado una camioneta Nissan color negra a unos 8 km, pero que por la presencia de la nieve se les había quedado estancada en el lugar” indicó el comisario.

extranjeross Los hombres habían abandonado una camioneta con patente chilena a 8 km del Paso Fronterizo.

La interpol no registró el ingreso al país de los hombres

La información fue constatada por los uniformados y certificaron que ambos extranjeros habían ingresado al país por un paso internacional pero el sistema Interpol no registró el ingreso al territorio argentino. Además, confirmó que los extranjeros no tenían pedido de captura ni registraban antecedentes policiales.

“Una vez que fueron fueron identificados, fueron trasladados hasta los asientos del escuadrón de Aduanero, sector Icalma. Desde ahí se lo custodió entre las instituciones del Arca y la PDI de Chile determinando que las personas sean custodiadas hasta la zona chilena y desde ahí hasta el lugar de origen”, indicó Lupica.

El comisario explicó que uno de los hombres contaba con residencia y situación migratoria regular en Chile, ya que trabajaba en la ciudad de Antofagasta, ubicada al norte del país vecino. Sin embargo, aclaró que esa condición no habilitaba el ingreso al territorio argentino por un paso no autorizado.

extranjero No es la primera vez que se utiliza ese paso fronterizo clandestino.

Versiones cruzadas

Respecto de la explicación brindada por los extranjeros, el jefe policial indicó que primero expresaron que querían recorrer la zona para conocer el paisaje y después cambiaron el relato al exhibir elementos de pesca y manifestar su intención de pescar por el área.

“En realidad ellos exhibieron elementos de pesca y la primera versión es que estaban conociendo y la segunda versión era de que querían pescar. Pero era evidente la intención de ingresar al país ilegalmente”, agregó Lupica.

Tras la intervención policial, ambos ciudadanos extranjeros y la camioneta fueron puestos a disposición de Gendarmería Nacional. En coordinación con los organismos migratorios argentinos y las autoridades chilenas, se dispuso su traslado hasta el Paso Fronterizo chileno con la intervención de la Justicia Federal.

Turismo Findelargo carnaval puntos secretos neuquen Batea Mahuida El paso fronterizo clandestino ya acumula 12 deportaciones de extranjeros como mexicanos, chilenos y paraguayos.

Un paso clandestino problemático que ya acumula 12 deportaciones

El comisario explicó que no es la primera vez que ciudadanos extranjeros utilizan este paso fronterizo clandestino para ingresar de forma ilegal al país. Se trata de un paso clandestino sin habilitación que suele ser utilizado para ingresar y salir del país sin atravesar los controles migratorios.

“Desde nuestra unidad en lo que va del año ya hemos deportado aproximadamente 12 personas. No solamente colombianos, también de nacionalidad chilena, mexicana, paraguaya. Con el trabajo en conjunto con Gendarmería Nacional hemos podido trabajar con éxito en ese sentido”, concluyó el comisario Lupica.