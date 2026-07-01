"Si fuera 90-60-90, tendría su propio programa": Santiago del Moro lanzó una polémica frase sobre Laura Ubfal

El conductor de Gran Hermano quedó expuesto en el mundo del espectáculo con una fuerte frase sobre la panelista. Qué dijo.

En su intento de defender a Laura Ubfal , Santiago del Moro lanzó una frase que no pasó desapercibida y se convirtió en una fuerte polémica que, incluso previo a lanzarla, fue catalogada como polémica por el propio conductor televisivo. Todo ocurrió en diálogo con un reportero del programa de chimentos LAM que le consultó sobre la periodista.

En principio, durante el diálogo habló sobre las críticas que recibe Gran Hermano por parte de figuras como Florencia de la V: “De toda la mie... que me puedan llegar a tirar no veo absolutamente nada”. Luego, fue duro cuando defendió a la periodista.

“Hay que respetar a Laura Ubfal , se la subestima mucho en este medio”, dijo cuando le preguntaron sobre una de sus "panelistas preferidas". A su vez, sumó creces de Laura: “El otro día la venía escuchando a Laura que estaba en Bondi Live haciendo su programa y habló 20 minutos reloj de series, de festivales, de teatro, de cine".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2072085208489230770&partner=&hide_thread=false POLÉMICA FRASE DE SANTIAGO DEL MORO SOBRE LAURA UBFAL



"Si tuviera 90-60-90 le iría mejor"

"Se la castiga porque no tiene una imagen hegemónica"



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Acto seguido a esta situación, Santiago fue duro con una frase que advirtió previamente, sería polémica: "A Laura le va muy bien, pero creo que si fuera por ahí 90-60-90 o tuviera 25 años, a lo mejor tendría su programa y saldría desde el mundial desde Miami. Hubiera tenido otra carrera, pero me parece que se la castiga mucho porque no tiene cómo esa imagen hegemónica ante los ojos de esta lente que es tan cruel”.

Otros halagos de Del Moro para Ubfal

"Muy poca gente está tan preparada como Laura. Ella es muy importante para todos los que venimos atrás. Por eso trabaja también con Ángel de Brito, que le da su lugar”,

Por eso trabaja también con Ángel de Brito, que le da su lugar”, “Todas las temporadas Laura tiene sus participantes que le gustan del juego. Entonces, digamos, cuando las cosas no van como ella pretende se enoja y dice esas cosas. El comentario que ella hizo fue en Off”. laura ubfal portada.jpg

Qué dijo Laura sobre los dichos de Del Moro

“La gordofobia es una realidad. Una realidad en nuestra sociedad. Y yo jamás me quejé de eso. Ni me importa”, expuso la periodista en Sálvese quien pueda (América TV),