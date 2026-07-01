Lujo simple: el vestido de novia minimalista de la "niña más linda del mundo" que cautivó todas las miradas

La modelo francesa referente en la moda internacional, dio el 'sí' en una ceremonia en un lugar soñado y acaparó las miradas con su look . Las fotos de la boda.

El vestido de novia minimalista de la "niña más linda del mundo"

Los flashes apuntaban a ella, las miradas que eran acompañadas por sonrisas iban directamente hacia Thaylane Blondeau , la modelo francesa conocida en el ambiente de la moda como "la niña más linda del mundo". Lejos de la pasarela, tuvo un momento más que especial en el que su look estuvo a la altura: la boda con el DJ francés Ben Attal , con quien dio el 'si' en una jornada donde predominó el glamour.

Su belleza resaltó, junto a su elegante vestido que acaparó las miradas por un momento en París : beauty look fresco y natural, resaltando un modelo de vestido minimalista que tuvo detalles pensados para la ceremonia civil. Lejos de la grandilocuencia, optó por un vestido visualmente sencillo .

Silueta recta, escote cuadrado, tirantes anchos, líneas limpias y, tal como se expresó anteriormente, marcado por detalles sutiles que fueron parte de un look soñado. Sin embargo, no fue solo eso, sino que contaba con una capa desmontable , una de las tendencias elegidas por las novias, que le cubría los hombros y el escote, aportándole aún más sutileza a su figura.

La niña más linda del mundo boda 4

El look era un todo, existieron detalles desde su cabeza hasta la punta de los pies. Brilló con un rodete bajo con raya al medio, margaritas en el peinado, blancos como su bouquet de calas blancas que llevaba en manos, para darle frescura a un look que le permitía lucir sus aros sutiles.

"La niña más linda del mundo", una referente en la moda mundial

Lejos quedó su figura bajo aquel rótulo que la acompañó sobre gran parte de su infancia y que, como parte de su historia, sigue apareciendo cada vez que se la nombra. Sino que supo capitalizar su reconocimiento a nivel mundial y logró meterse de lleno en el mundo de la moda, espacio en el que se convirtió en una eminencia por sus carrera donde desfiló durante un período de cuatro años con el reconocido Jean Paul Gaultier, una reconocida marca de moda y alta costura francesa.

Desfiló también con otras grandes marcas líderes en la moda, realizó campañas importantes, y a sus 25 años sigue sumando protagonismo en una carrera que, al parecer, no pareciera tener un freno. Ni si quiera con su boda con la que marcó tendencia en las novias por su elección para probablemente uno de los hechos más importantes en su vida.

Las fotos de la boda

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