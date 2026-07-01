El video del nacimiento de Serena, la hija de la influencer Julieta Puente

La influencer compartió el minuto a minuto de su embarazo y este 1° de julio confirmó el nacimiento de su primera hija junto al piloto Facundo Miguelena.

La influencer Julieta Puente se convirtió en madre primeriza este martes 30 de junio y eligió sus redes sociales para compartir con su comunidad la feliz noticia. Puente tiene más de 1,1 millón de seguidores en Instagram donde mostró las distintas etapas de su embarazo.

”Bienvenida amor de nuestras vidas. No tenemos palabras para describir lo que sentimos en este momento. Serena Miguelena ”, escribió Puente en el primer posteo en redes donde comparte un video del nacimiento de la pequeña que pesó 2.600 gramos. “Nos dio un lindo shot de adrenalina. Nació cuando y cómo ella quiso”, sumó.

El nombre elegido para su primera hija junto al piloto y manager Facundo Miguelena fue Serena y fue la influencer quien se encargó de compartir el minuto a minuto de todo su embarazo. “Amigas, pasaron cosas. Porque no sería nuestra vida si no hay adrenalina”, escribió en una foto que compartió en las primeras horas del miércoles.

Julieta Puente

“Perdimos totalmente el control de la situación. Mucho para contarles. Estoy exhausta. Denme tiempo, pero ustedes tienen que saber antes que nadie que sin planificarlo… LLEGÓ EL DÍA”, escribió en otra publicación confirmando que se adelantaba finalmente el nacimiento que estaba previsto para mediados de julio.

Fiel a su estilo cercano a su comunidad, Puente agregó: “No podía dejar de pasar por acá para avisarles, apenas haya novedades les cuento. Gracias por acompañarme con más amor que nadie, el miedo es total y el escenario para nada perfecto ni el bolso teníamos en el auto pero así es la vida”. “LAS AMOOOO!!! (Amamos x2)”, concluyó su mensaje generando expectativa entre sus seguidores.

La primera historia de Serena

La foto tan esperada para su comunidad llegó pasadas las 10.30 cuando Facundo, su marido, compartió la primera imagen de los dedos de la pequeña entrelazados a los de la feliz pareja. “No tengo palabras”, escribió el flamante padre.