Neuquén sigue maravillando a influencers extranjeros: el particular recorrido de una mexicana por la provincia

La influencer recorre ciudades neuquinas de manera virtual y comparte sus impresiones en tiempo real, entre comparaciones, confusiones y asombro.

Una influencer mexicana encontró una forma original de conocer la Argentina sin moverse de su casa: recorrer ciudades a través de Google Maps y reaccionar en vivo. Bajo ese formato, “La Yade” comenzó a explorar distintos puntos del país y recientemente puso el foco en Neuquén , donde visitó de manera virtual localidades como Zapala, Bajada del Agrio, Mariano Moreno y San Patricio del Chañar , generando curiosidad y comentarios entre sus seguidores.

Aunque se trata de una experiencia mediada por imágenes, su contenido mantiene una impronta espontánea. La creadora navega por calles, observa detalles urbanos y va describiendo lo que ve con una mezcla de sorpresa, humor y comparaciones constantes con México.

El recorrido por la provincia comenzó en Zapala , donde La Yade se mostró expectante desde el inicio. “No conozco nada, así que no sé qué esperarme de Argentina ”, admitió en uno su primer video de la ciudad, que titula en tono humorístico: “Mexicana conoce por primera vez un lugar de Argentina y da sus opiniones aunque nadie las pidió”.

A medida que avanza con Google Maps, se detiene en detalles constructivos y encuentra similitudes con su país. “Es de bloque y concreto, igual que las casas mexicanas”, señala al observar una obra en construcción. También destaca los techos de algunas viviendas, que considera parecidos, aunque luego marca diferencias con aquellos de chapa a dos aguas.

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Otro de los aspectos que le llama la atención es la infraestructura urbana. Observa la presencia —y ausencia— de cableado, los espacios verdes y la amplitud de las calles. “Podemos ver árboles, pero también asfalto en gran parte. No sé si es una ciudad o estoy muy a la orilla”, comenta, evidenciando cierta confusión sobre la escala del lugar.

Entre grafitis, fútbol y cultura latinoamericana

Durante su recorrido virtual por Zapala, la influencer también repara en elementos culturales. Al leer un cartel que interpreta como “neuquizagate” —cuando en realidad se trata del eslogan provincial “Neuquinizate”— sumó un momento de humor involuntario a su video.

También observa pintadas políticas y murales vinculados al fútbol, algo que rápidamente asocia con la identidad latinoamericana. “Eso es muy típico, aquí también tenemos eso”, dijo al leer consignas políticas en paredes. En otro tramo, destacó un mural del arquero Emiliano “Dibu” Martínez como señal de la fuerte presencia futbolera.

En paralelo, apreció la combinación entre urbanización y naturaleza. “Me gusta que haya asfalto, pero también espacios para arbolitos”, resumió.

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Bajada del Agrio: lo pequeño también llama la atención

Otro de los puntos que exploró fue Bajada del Agrio, una localidad de menor tamaño. Allí, su experiencia estuvo más limitada por la disponibilidad de imágenes, algo que también forma parte del formato.

“Podemos ver por los trazos que es una ciudad pequeña”, explica mientras navega el mapa. Al no contar con tantas vistas de calles, se enfoca en fotografías disponibles, como la de un pequeño comercio que identifica como “tiendita”.

Ese disparador la lleva a comparar los negocios de cercanía entre México y Argentina, uno de los recursos que utiliza de manera constante para interpretar lo que ve.

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Mariano Moreno: una ciudad con “potencial”

En Mariano Moreno, La Yade cambia el tono y se muestra particularmente interesada en el crecimiento urbano. “A primera vista me parece un lugar muy bonito, con muchos árboles”, señala.

A partir de la vista satelital y el trazado de calles, arriesgó una lectura más analítica: consideró que se trata de una localidad con potencial de expansión. “Son tierras planas, eso quiere decir mucha oportunidad de crecimiento”, afirmó.

También destacó la limpieza del lugar y plantea que existe una planificación a futuro. “Se está pensando en que esto se convierta en una ciudad grande”, agrega, construyendo una interpretación a partir de lo que observado en el mapa.

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San Patricio del Chañar: más verde y más urbanizado

El recorrido continúa en San Patricio del Chañar, al que llega por recomendación de sus propios seguidores. Allí percibió un cambio respecto a los destinos anteriores.

“Se ve más poblado”, comentó al notar una mayor densidad urbana. También le llamaron la atención las calles angostas, la señalización y la cantidad de espacios verdes. “Hay muchos árboles, eso me gusta”, destaca.

El contraste entre las distintas localidades neuquinas se convierte en uno de los ejes de su contenido, que va construyendo a partir de primeras impresiones y comparaciones.

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Viajar sin moverse: una tendencia en crecimiento

El caso de La Yade refleja una tendencia cada vez más visible en redes sociales: recorrer el mundo de manera virtual y compartir la experiencia como si fuera un viaje real. En su caso, el atractivo está en la mirada extranjera, que pone el foco en detalles cotidianos que muchas veces pasan desapercibidos para quienes viven en esos lugares.

Sus videos, no buscan precisión o información técnica, sino la motiva su curiosidad y reaccionar en vivo con sus seguidores. Esa combinación genera cercanía con la audiencia, que no solo observa el recorrido, sino que también participa recomendando destinos.

En ese intercambio, Neuquén se convirtió en protagonista de una experiencia distinta: una recorrida sin desplazamiento físico, pero cargada de interpretaciones a veces acertaa y a veces equivocada, comparaciones culturales y descubrimientos inesperados.